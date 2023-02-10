В Молдове создали интерактивную карту укрытий

Глава МВД Молдовы: Мы продолжаем жить в очень нестабильном контексте безопасности Фото: depositphotos.com

Министр внутренних дел страны Анна Ревенко заявила, что это "временное решение". Об этом она сказала в эфире телеканала JurnalTV 9 февраля.

"ГИЧС разработала интерактивную карту, на которой указаны места с открытым доступом, которые можно в случае необходимости использовать как укрытия", – отметила чиновник.

Министр добавила, что тема укрытий теперь будет приоритетом для ответственных ведомств.

Скриншот: dse.md

Она также прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская разведка перехватила "детальный российский план по разрушению политической ситуации в Молдове".

"Я не думаю, что для всех нас абсолютно новым является это сообщение... Мы продолжаем быть частью медиавойны, происходят информативные действия, направленные на раскол общества и расфокусировку правительства от повестки развития... Все эти элементы являются частью сценария, направленного на дестабилизацию ситуации... Мы продолжаем жить в очень нестабильном контексте безопасности, но мои коллеги продолжают круглосуточно внимательно следить за ситуацией", – сказала она.

Министр добавила, что власти готовятся столкнуться, в частности, с волной беженцев.