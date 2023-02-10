В Молдове создали интерактивную карту укрытий

Министр внутренних дел страны Анна Ревенко заявила, что это "временное решение". Об этом она сказала в эфире телеканала JurnalTV 9 февраля.
"ГИЧС разработала интерактивную карту, на которой указаны места с открытым доступом, которые можно в случае необходимости использовать как укрытия", – отметила чиновник.
Министр добавила, что тема укрытий теперь будет приоритетом для ответственных ведомств.
Она также прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что украинская разведка перехватила "детальный российский план по разрушению политической ситуации в Молдове".
"Я не думаю, что для всех нас абсолютно новым является это сообщение... Мы продолжаем быть частью медиавойны, происходят информативные действия, направленные на раскол общества и расфокусировку правительства от повестки развития... Все эти элементы являются частью сценария, направленного на дестабилизацию ситуации... Мы продолжаем жить в очень нестабильном контексте безопасности, но мои коллеги продолжают круглосуточно внимательно следить за ситуацией", – сказала она.
Министр добавила, что власти готовятся столкнуться, в частности, с волной беженцев.
19 декабря 2022 года глава СИБ Молдовы Александру Мустяцэ заявил, что Россия, которая в феврале совершила полномасштабное нападение на Украину, также планирует вторжение в Молдову в 2023 году, но реализация такого сценария зависит от развития войны в Украине.
9 февраля Зеленский во время выступления в Брюсселе (Бельгия) сказал, что РФ готовит план по "разрушению политической ситуации в Молдове".
Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы подтвердила, что они получали от Украины информацию о планах России. "СИБ подтверждает, что как на основании информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и в результате оперативной работы службы обнаружили диверсионную деятельность, направленную на подрыв государства Молдова, дестабилизацию и нарушение общественного порядка", – говорится в сообщении.