В Молдову пытались ввезти одежду и флаги с запрещенной символикой Z и V

Буквы Z и V российские пропагандисты используют как символику поддержки войны в Украине Фото: EPA

Во время проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, ехавшего из России в Молдову, таможенники обнаружили предметы одежды с запрещенной на территории республики символикой.

В частности, речь идет о партии камуфлированных костюмов и кепок, а также флагов, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами и надпись "Сила в правде".

Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.