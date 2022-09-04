В Молдову пытались ввезти одежду и флаги с запрещенной символикой Z и V

Во время проверки микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter, ехавшего из России в Молдову, таможенники обнаружили предметы одежды с запрещенной на территории республики символикой.
В частности, речь идет о партии камуфлированных костюмов и кепок, а также флагов, на которых нарисованы символы Z, V, танки с этими буквами и надпись "Сила в правде".
Таможенники изъяли партию товара и выясняют все обстоятельства инцидента.
Российские войска во время вторжения в Украину используют несколько видов маркировки своей техники. Отметку Z имеют подразделения Восточного военного округа РФ, Z в квадрате – части РФ, наступающие с территории Крыма, O – силы из Беларуси, V – морская пехота, X – чеченские формирования, A – силы спецназа (СОБР, "Альфа", ССО).
В дальнейшем многие из этих отметок стали популяризироваться в России как символ поддержки армии РФ и в целом войны в Украине. В РФ начали массово появляться билборды с надписями "Zа победу", "Сила V правде" и другие.
В апреле парламент Молдовы окончательно запретил использование георгиевских лент, символов Z и V, а также любых знаков, которые ассоциируются с российской агрессией в Украине. Также символику российской агрессии запретили в Украине, Латвии, Германии.