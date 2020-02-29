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В Москве вследствие использования сухого льда на дне рождения блогера погибли три человека

В одной из бань Москвы на вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко использовали 30 кг сухого льда, который превратился в углекислый газ и отравил тех, кто оказался в бассейне.

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Следком РФ возбудил уголовное дело
Фото: wikipedia.org

28 февраля в бане, расположенной в Коломенском проезде Москвы, использовали сухой лед для создания спецэффекта на вечеринке в честь дня рождения блогера Екатерины Диденко, вследствие чего погибли три человека, в том числе ее муж Валентин.

О смерти трех гостей вечеринки сообщила сама Диденко, ее обращение в соцсети показано на YouTube-канале пользователя Anton Potyomkin.

"Вали больше нет с нами. Еще Наташи и Юры", – говорит блогерша с 1 млн подписчиков, известная как "аптечный ревизорро".

Она отметила, что больше не может ничего рассказать, потому что подписала документ о неразглашении информации.

Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) УК РФ.

"По данным следствия, 28 февраля 2020 года в банном комплексе, расположенном в Коломенском проезде города Москвы, компания из 18 человек отмечала день рождения. В результате использования химических элементов для создания визуальных эффектов двое посетителей скончались на месте происшествия. Несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался", – говорится в сообщении.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с вечеринки в бане, участники которых одеты в защитные костюмы. На ролике показано, как в бассейн высыпают сухой лед и над поверхностью воды образуется плотный пар. Затем в воде оказываются люди, после чего шутя говорят, что среди них есть умершие. Перед этим один из участников вечеринки, Валентин Диденко, зачитал присутствующим, что сухой лед – это твердый диоксид углерода (углекислый газ, ядовитый для организма человека), при обычных условиях переходящий в газообразное состояние.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что люди "фактически утонули", потеряв сознание из-за большой концентрации углекислого газа.

Агентство отмечает, что в бассейн бросили 30 кг сухого льда.

Теги: Россия, газ, Москва, отравление, Следственный комитет РФ, вечеринка, муж, блогер
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