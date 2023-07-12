В Нидерландах судья получила выговор за попытку повлиять на процесс по делу MH17

Решение Верховного суда также опубликовано на его сайте, там не уточняется, что речь именно о деле MH17, но указано, что дело имеет большой общественный резонанс.

NOS рассказывает, что у судьи, получившей выговор, есть брат. Он под псевдонимом написал книгу, в которой утверждается, что самолет рейса MH17 был сбит не российской ракетой, как говорится в выводах расследования, а "секретными службами".

Женщина распространила книгу среди судей и прокуроров по делу MH17, а также называла "манипуляцией и ложью" некоторые данные из результатов расследования. Судья обратила внимание генерального прокурора на книгу – и он обратился с жалобой в суд.

Канал отметил, что это редкий случай, когда судья в Нидерландах получает дисциплинарное взыскание. Как сказано в решении Верховного суда, она подорвала доверие к судебной системе.