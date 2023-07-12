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В Нидерландах судья получила выговор за попытку повлиять на процесс по делу MH17

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Самолет, летевший рейсом MH17, сбили в 2014 году россияне
Самолет, летевший рейсом MH17, сбили в 2014 году россияне
Фото: ЕРА

Верховный суд Нидерландов объявил письменный выговор судье Апелляционного суда Гааги, которая пыталась с помощью теорий заговора влиять на процесс по делу о сбитии в 2014 году в небе над Украиной пассажирского Boeing 777, летевшего рейсом MH17. Об этом сообщает NOS.

Решение Верховного суда также опубликовано на его сайте, там не уточняется, что речь именно о деле MH17, но указано, что дело имеет большой общественный резонанс.  

NOS рассказывает, что у судьи, получившей выговор, есть брат. Он под псевдонимом написал книгу, в которой утверждается, что самолет рейса MH17 был сбит не российской ракетой, как говорится в выводах расследования, а "секретными службами".

Женщина распространила книгу среди судей и прокуроров по делу MH17, а также называла "манипуляцией и ложью" некоторые данные из результатов расследования. Судья обратила внимание генерального прокурора на книгу – и он обратился с жалобой в суд. 

Канал отметил, что это редкий случай, когда судья в Нидерландах получает дисциплинарное взыскание. Как сказано в решении Верховного суда, она подорвала доверие к судебной системе.

Контекст:

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года на оккупированной территории возле Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я зенитная ракетная бригада вооруженных сил РФ.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к крушению самолета отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу было четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ "ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ "ДНР" Леонид Харченко (Крот).

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги признал Гиркина, Дубинского и Харченко виновными в крушении. Они были приговорены к пожизненному тюремному заключению. Пулатов признан невиновным, так как суд счел недоказанным, что он имел непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей самолет. 

Следствие по делу MH17 продолжается, в 2023 году обвинения могут предъявить экипажу установки "Бук" и тем, кто отправил ее из РФ в Украину, сообщали в JIT.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Нидерланды, Гаага, MH17, расследование, суд, жалоба
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