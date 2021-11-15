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В Новой Зеландии маори просят антивакцинаторов не использовать на митингах их ритуальный танец

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В Веллингтоне (Новая Зеландия) антивакцинаторы провели акцию протеста
В Веллингтоне (Новая Зеландия) антивакцинаторы провели акцию протеста
Фото: скриншот видео Muzzik / Twitter

В Новой Зеландии представители народа маори требуют прекратить исполнение боевого танца ка-мате (одного из видов ритуального танца хака) на демонстрациях против вакцинации от COVID-19. Об этом 15 ноября сообщает NZ Herald.

"Мы не поддерживаем их позицию и не хотим, чтобы наши [традиции] ассоциировались с их посланиями. Мы настаиваем на том, чтобы протестующие немедленно прекратили их использовать", – сказано в заявлении племени Нгати Тоа.

Вождь племени Хельмут Модлик сказал, что тесно сотрудничает с местными поставщиками медицинских услуг для вакцинации всех членов племени.

"Мы абсолютно уверены, что вакцина от COVID-19 – лучшая защита, которая у нас есть, и мы стремимся как можно скорее пройти вакцинацию", – добавил он.

9 ноября в столице Новой Зеландии Веллингтоне около трех тысяч человек приняли участие в акции протеста против ограничений в связи с COVID-19, сообщал Stuff

Протестующие исполнили у здания местного парламента танец ка-мате – боевой танец коренного народа страны маори, сопровождаемый воинственными жестами, топаньем и устрашающей мимикой.

Этот танец – самый известный из обрядов аборигенов Новой Зеландии, ставший таким благодаря команде по регби All Blacks, которая исполняет его перед матчами уже несколько десятилетий.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Новой Зеландии с начала эпидемии подтвердили 8,8 тыс. случаев COVID-19, умерли от болезни 34 человека. 

В стране сделали 7,2 млн прививок от коронавируса. Полностью привиты 3,4 млн или 67,1% населения, сообщает Our World in Data. 

Теги: протесты, Новая Зеландия, митинг, вакцинация, акция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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