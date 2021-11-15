В Новой Зеландии маори просят антивакцинаторов не использовать на митингах их ритуальный танец

"Мы не поддерживаем их позицию и не хотим, чтобы наши [традиции] ассоциировались с их посланиями. Мы настаиваем на том, чтобы протестующие немедленно прекратили их использовать", – сказано в заявлении племени Нгати Тоа.

Вождь племени Хельмут Модлик сказал, что тесно сотрудничает с местными поставщиками медицинских услуг для вакцинации всех членов племени.

"Мы абсолютно уверены, что вакцина от COVID-19 – лучшая защита, которая у нас есть, и мы стремимся как можно скорее пройти вакцинацию", – добавил он.

9 ноября в столице Новой Зеландии Веллингтоне около трех тысяч человек приняли участие в акции протеста против ограничений в связи с COVID-19, сообщал Stuff.

Протестующие исполнили у здания местного парламента танец ка-мате – боевой танец коренного народа страны маори, сопровождаемый воинственными жестами, топаньем и устрашающей мимикой.

I always love watching my Polynesian bruddahs doing the Haka during protests against vaccine mandates. This is outside the Wellington Parliament in New Zealand. pic.twitter.com/EG0gLg6pf3 — Muzzik (@RealMuzzik) November 9, 2021

Этот танец – самый известный из обрядов аборигенов Новой Зеландии, ставший таким благодаря команде по регби All Blacks, которая исполняет его перед матчами уже несколько десятилетий.