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В Палату представителей США переизбрали двух умерших политиков

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Выборы в Палату представителей начались 8 ноября
Выборы в Палату представителей начались 8 ноября
Фото: depositphotos.com

В Палату представителей США переизбрали двух не доживших до выборов демократов – Энтони ДеЛуку в штате Пенсильвания и Барбару Купер в Теннесси. Об этом сообщили 9 ноября Fox News и Local Memphis.

ДеЛука умер 9 октября из-за лимфомы. Ему было 85 лет. Он был представителем штата Пенсильвания дольше всех.

"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони ДеЛука, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно. Вскоре последуют внеочередные выборы", – заявили демократы Палаты представителей.

ДеЛука получил на выборах почти 86% голосов, опередив кандидата от Партии зеленых Квеонию Ливингстон Associated Press.

Аналогичный случай произошел на выборах представителя штата Теннеси. Их выиграла Барбара Купер, которая умерла 25 октября в возрасте 93 лет. В связи с этим в штате также пройдут выборы.

Агентство Associated Press объяснило, что участие в выборах умерших кандидатов связано с бюрократической системой США. Законы обоих штатов предусматривает, что в случае смерти кандидата его нельзя заменить на выборах после начала печати бюллетеней – в данном случае в конце сентября.

Контекст:

В США 8 ноября прошел основной день голосования на выборах в Конгресс. Американцы полностью переизбирают Палату представителей, а также 35 из 100 сенаторов.

Также в 36 штатах и на трех инкорпорированных территориях США проходят выборы губернаторов, а в 46 штатах будет полностью или частично переизбрано законодательное собрание.

Согласно подсчетам агентства Reuters, Республиканская партия лидирует в борьбе за количество мест в Палате представителей Конгресса США.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, выборы, Конгресс США, Палата представителей
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