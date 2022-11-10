В Палату представителей США переизбрали двух умерших политиков

ДеЛука умер 9 октября из-за лимфомы. Ему было 85 лет. Он был представителем штата Пенсильвания дольше всех.

"Хотя мы невероятно опечалены потерей депутата Тони ДеЛука, мы гордимся тем, что избиратели продолжают демонстрировать свое доверие к нему и его приверженности демократическим ценностям, переизбрав его посмертно. Вскоре последуют внеочередные выборы", – заявили демократы Палаты представителей.

While we're incredibly saddened by the loss of Representative Tony DeLuca, we are proud to see the voters to continue to show their confidence in him and his commitment to Democratic values by re-electing him posthumously. A special election will follow soon. pic.twitter.com/CfLnSCuvK9 — PA House Dems (@PAHDCC) November 9, 2022

ДеЛука получил на выборах почти 86% голосов, опередив кандидата от Партии зеленых Квеонию Ливингстон Associated Press.

Аналогичный случай произошел на выборах представителя штата Теннеси. Их выиграла Барбара Купер, которая умерла 25 октября в возрасте 93 лет. В связи с этим в штате также пройдут выборы.

Агентство Associated Press объяснило, что участие в выборах умерших кандидатов связано с бюрократической системой США. Законы обоих штатов предусматривает, что в случае смерти кандидата его нельзя заменить на выборах после начала печати бюллетеней – в данном случае в конце сентября.