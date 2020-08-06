В Париже погасили огни Эйфелевой башни в память о жертвах в Бейруте. Видео

4 августа в столице Ливана прогремел мощный взрыв, в результате которого погибли как минимум 135 человек. Эйфелева башня в знак памяти о жертвах погасила огни.

Огни Эйфелевой башни в Париже погасили в память о погибших во время взрыва в столице Ливана. Об этом 5 июля сообщается на Twitter-странице башни.

"Чтобы выразить солидарность людям Бейрута и Ливана, я выключу свет в полночь", – говорится в сообщении.

* Par solidarité envers la population de #Beyrouth et du #Liban, je m'éteindrai ce soir à minuit *



* To show solidarity to the people of #Beirut and #Lebanon, I will turn off my lights at midnight * pic.twitter.com/6WSIQA8UiJ — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) August 5, 2020

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В близлежащих к порту районах столицы Ливана повреждены или разрушены многие здания. Агентство Reuters писало со ссылкой на очевидцев, что взрыв был такой силы, что его ощутили даже жители столицы Кипра Никосии, которая находится почти в 200 км от Бейрута. Телеканал Al Jazeera сообщил, что взрывной волной автомобили забросило на крышу завода примерно в три этажа.

Жертвами стали по меньшей мере 135 человек, еще около 5 тыс. раненых и десятки пропавших без вести.

Губернатор ливанской столицы Марван Аббуд рассказал, что в результате взрыва без крова осталось до 300 тыс. человек. Он оценил ущерб от происшествия в $3–5 млрд.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе аммиачной селитры после пожара, вызванного сварочными работами.

По данным Reuters, власти Ливана игнорировали предложения таможни о реэкспорте или продаже 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus в порту Бейрута. Как рассказал собеседник агентства, команда инспекторов предупредила, что если селитру не вывезти, "на воздух может взлететь весь Бейрут".

Судно Rhosus принадлежит российскому бизнесмену Игорю Гречушкину. В 2014 году оно транспортировало аммиачную селитру в одну из африканских стран, но из-за долгов груз был конфискован в Бейруте.