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В Петербурге от коронавируса умерла вся семья, кроме новорожденного – СМИ

По данным "Фонтанки", в Санкт-Петербурге новорожденный остался один после смерти его инфицированных коронавирусом матери и бабушки с дедушкой. Отец мальчика пока неизвестен.

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В Санкт-Петербурге выявили более 118 тыс. инфицированных
В Санкт-Петербурге выявили более 118 тыс. инфицированных
Фото: ЕРА

В российском Санкт-Петербурге жертвами коронавирусной инфекции стала семья, в которой родился мальчик. Об этом 28 ноября сообщила "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания рассказали, что от COVID-19 за четыре дня скончались подключенная к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) 36-летняя мать новорожденного и ее родители – 64-летний отец и 61-летняя мать.

Новорожденного по имени Кирей спасли медики, подключив его к аппарату ИВЛ. Мальчик родился в день, когда умерла его мать.

Отец ребенка пока неизвестен, он не жил с матерью. Есть желающие его усыновить, судьба младенца зависит теперь от теста ДНК, информирует издание.

"Фонтанка" отмечает, что после смерти трех членов семьи малыш остался их единственным наследником и ему теперь должно достаться жилье умерших родственников.

По официальным данным российского правительства, в стране на 28 ноября зарегистрировано более 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, из них в Санкт-Петербурге – 118,5 тыс., это второй результат после Москвы. Скончались в РФ за время эпидемии 39 тыс. пациентов с COVID-19.

Теги: Россия, смерть, эпидемия, Санкт-Петербург, ДНК, жертвы, жилье, медики, семья, инфекция, мальчик, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ, мать, отец, родители
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