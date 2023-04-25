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"В последнее время не было оснований для оптимизма". Евросоюз ждет от Грузии "позитивного сигнала" для статуса кандидата

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Главы МИД стран ЕС дали понять, что Евросоюз ожидает продолжения реформ в Грузии, чтобы предоставить ей статус кандидата в члены союза
Главы МИД стран ЕС дали понять, что Евросоюз ожидает продолжения реформ в Грузии, чтобы предоставить ей статус кандидата в члены союза
Фото: depositphotos.com

Евросоюз подтверждает готовность в конце года рассмотреть вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата, но призывает Тбилиси направить Брюсселю "позитивный сигнал" о ее готовности, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран – членов ЕС в Люксембурге 24 апреля, на которую приезжал также глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, сообщает "Новости-Грузия"

"Мы призвали министра Дарчиашвили направить позитивный сигнал странам-членам по приоритетным вопросам. Грузия достигла значительного прогресса, однако необходимо больше реформ", – сказал Боррель.

Дарчиашвили заявил журналистам после встречи, что "получил главный посыл" – принципиальную поддержку европейской интеграции Грузии. Он пообещал "продолжить усилия, чтобы еще больше приблизить нашу страну к ЕС".

В то же время цитаты глав МИД стран ЕС, которые приводит издание, показывают, что Евросоюз ожидает значительных изменений от Грузии, прежде чем ей предоставят статус кандидата.

"В последнее время у нас не было оснований для оптимизма, однако мяч на поле Грузии и они должны сыграть", – прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Другие министры заявили, что есть "много вопросов" по поводу состояния демократии в стране, необходимо продолжение реформ и внутренняя стабилизация. Кроме того, добавил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, ЕС ожидает, что Грузия будет поддерживать внешнюю политику Евросоюза. 

Контекст:

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ.

Согласно отчету группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, опубликованном 13 июля 2022 года на сайте организации, Грузия выполнила только половину необходимых для предоставления кандидатского статуса рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией среди членов парламента, судей и прокуроров. Из-за этого страна уже лишилась макрофинансовой помощи ЕС в размере €75 млн, писало Sova.ge.

Еврокомиссия хочет в октябре 2023 года рекомендовать странам – членам Евросоюза начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой и предоставить статус кандидата Грузии, сообщил 3 апреля редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк со ссылкой на собственные источники.

Теги: Грузия, Литва, реформы, Финляндия, Совет ЕС, евроинтеграция, Габриэлюс Ландсбергис, МИД Грузии, Европейский союз, Евросоюз, Жозеп Боррель, Пекка Хаависто, ЕС, Илья Дарчиашвили
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