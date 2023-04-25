"В последнее время не было оснований для оптимизма". Евросоюз ждет от Грузии "позитивного сигнала" для статуса кандидата

Главы МИД стран ЕС дали понять, что Евросоюз ожидает продолжения реформ в Грузии, чтобы предоставить ей статус кандидата в члены союза Фото: depositphotos.com

Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран – членов ЕС в Люксембурге 24 апреля, на которую приезжал также глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, сообщает "Новости-Грузия".

"Мы призвали министра Дарчиашвили направить позитивный сигнал странам-членам по приоритетным вопросам. Грузия достигла значительного прогресса, однако необходимо больше реформ", – сказал Боррель.

Дарчиашвили заявил журналистам после встречи, что "получил главный посыл" – принципиальную поддержку европейской интеграции Грузии. Он пообещал "продолжить усилия, чтобы еще больше приблизить нашу страну к ЕС".

В то же время цитаты глав МИД стран ЕС, которые приводит издание, показывают, что Евросоюз ожидает значительных изменений от Грузии, прежде чем ей предоставят статус кандидата.

"В последнее время у нас не было оснований для оптимизма, однако мяч на поле Грузии и они должны сыграть", – прокомментировал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Другие министры заявили, что есть "много вопросов" по поводу состояния демократии в стране, необходимо продолжение реформ и внутренняя стабилизация. Кроме того, добавил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, ЕС ожидает, что Грузия будет поддерживать внешнюю политику Евросоюза.