В РФ на улицах показывали на экранах жалобы на происходящее в войне против Украины. Власти заявили о взломе

"В первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас – как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Никакого прикрытия. БТР, который нас прикрывал, сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы", – написано на одном из рекламных щитов якобы от имени мобилизованного.
Также в Екатеринбурге зафиксированы надписи от имени матери мобилизованного, жены мобилизованного и неназванного автора.
Издание отмечает, что "в администрации Екатеринбурга этот инцидент назвали взломом и сообщили, что подобное случилось одновременно в трех городах России".
161.ru пишет, что в Ростове-на-Дону на экранах в торгово-развлекательном центре "Горизонт" хакеры разместили изображения президента Владимира Путина и критические высказывания о войне.
"Судя по фотографиям, которые редакция не может показать целиком, около 10.00 бегущей строкой по экранам ТЦ пустили цитаты, якобы принадлежащие жителям России и Украины. Спустя несколько минут все экраны выключили", – объяснили журналисты.
По данным "Медиазоны", похожий инцидент был и в Ульяновске, но его подробности неизвестны.
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 183 130 человек личного состава.
Для пополнения российских войск, вторгшихся в Украину, в РФ в 2022 году объявляли частичную мобилизацию. По разным данным, скрытая мобилизация оккупантами продолжается.
По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".