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В РФ на улицах показывали на экранах жалобы на происходящее в войне против Украины. Власти заявили о взломе

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По данным СМИ, надписи появлялись в трех городах РФ
По данным СМИ, надписи появлялись в трех городах РФ
Фото: It's My City / Telegram

В российском Екатеринбурге на экранах для рекламы демонстрировались цитаты якобы мобилизованных на войну против Украины россиян и их родственников. Четыре таких фото опубликовал 18 апреля местный Telegram-канал It's my city.

"В первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас – как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Никакого прикрытия. БТР, который нас прикрывал, сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы", – написано на одном из рекламных щитов якобы от имени мобилизованного.

Также в Екатеринбурге зафиксированы надписи от имени матери мобилизованного, жены мобилизованного и неназванного автора.

Издание отмечает, что "в администрации Екатеринбурга этот инцидент назвали взломом и сообщили, что подобное случилось одновременно в трех городах России".

161.ru пишет, что в Ростове-на-Дону на экранах в торгово-развлекательном центре "Горизонт" хакеры разместили изображения президента Владимира Путина и критические высказывания о войне.

"Судя по фотографиям, которые редакция не может показать целиком, около 10.00 бегущей строкой по экранам ТЦ пустили цитаты, якобы принадлежащие жителям России и Украины. Спустя несколько минут все экраны выключили", – объяснили журналисты.

По данным "Медиазоны", похожий инцидент был и в Ульяновске, но его подробности неизвестны.

Контекст:

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 18 апреля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 183 130 человек личного состава.

Для пополнения российских войск, вторгшихся в Украину, в РФ в 2022 году объявляли частичную мобилизацию. По разным данным, скрытая мобилизация оккупантами продолжается.

По данным Bloomberg, РФ в 2022 году мобилизовала более 500 тыс. человек, из них около 100 тыс. были завербованы в частные военные компании, в том числе "Вагнер".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Екатеринбург, Ульяновск, Ростов-на-Дону
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