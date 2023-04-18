В РФ на улицах показывали на экранах жалобы на происходящее в войне против Украины. Власти заявили о взломе

"В первый день приехали, еще ни разу не стреляли, а нас – как мясо – в штурмовую группу и послали с двумя гранатометами. Никакого прикрытия. БТР, который нас прикрывал, сожгли. Во время передышки побежал, кругом трупы", – написано на одном из рекламных щитов якобы от имени мобилизованного.

Также в Екатеринбурге зафиксированы надписи от имени матери мобилизованного, жены мобилизованного и неназванного автора.

Издание отмечает, что "в администрации Екатеринбурга этот инцидент назвали взломом и сообщили, что подобное случилось одновременно в трех городах России".

161.ru пишет, что в Ростове-на-Дону на экранах в торгово-развлекательном центре "Горизонт" хакеры разместили изображения президента Владимира Путина и критические высказывания о войне.

"Судя по фотографиям, которые редакция не может показать целиком, около 10.00 бегущей строкой по экранам ТЦ пустили цитаты, якобы принадлежащие жителям России и Украины. Спустя несколько минут все экраны выключили", – объяснили журналисты.

По данным "Медиазоны", похожий инцидент был и в Ульяновске, но его подробности неизвестны.