В РФ отправили в отставку генерала, который курировал НИИ, разрабатывающий яды – СМИ

По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста. В его подчинении находились 8-й центр ФСБ (защита информации), центр специальной техники ФСБ и управление специальной связи ФСБ.
Также Черновольцев курировал научно-исследовательский институт ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всевозможные яды, сообщает The Insider. Издание пишет, что сотрудники института непосредственно участвовали в отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.
Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, по которым журналисты публиковали расследования, в том числе про приближенных Путина. По словам источника, Черновольцев обещал, что перекроет каналы утечек, еще два года назад, однако не сумел этого сделать.
Другой сотрудник из научно-технической службы ФСБ сообщил, что Черновольцев, который ранее долгое время жил в Киеве, сожалел о начале войны в Украине и "в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".
Навальный после отравления летом 2020 года был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина. После отравления боевым веществом класса "Новичок" оппозиционер лечился в Германии, вернулся в Россию 17 января 2021 года и сразу был задержан по делу "Ив Роше", арестован на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии) и 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде получил реальный срок вместо условного.
Быкову стало плохо в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Уфу, 16 апреля 2019 года. По прибытии его госпитализировали, в больнице ввели в медикаментозную кому, а затем перевезли в Москву. Через пять дней писатель пришел в сознание.
Кара-Мурза был отравлен дважды – 26 мая 2015 года и 2 февраля 2017-го. В обоих случаях московские врачи поставили ему диагноз "токсическое действие неуточненного вещества". Первое отравление произошло спустя три месяца после убийства Немцова. Оба активно продвигали в США "акт Магнитского" – закон, вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России, и больно ударивший по путинской чиновничьей "элите".