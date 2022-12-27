В РФ отправили в отставку генерала, который курировал НИИ, разрабатывающий яды – СМИ

По официальной версии, Черновольцева отправили на пенсию по достижении пенсионного возраста. В его подчинении находились 8-й центр ФСБ (защита информации), центр специальной техники ФСБ и управление специальной связи ФСБ.

Также Черновольцев курировал научно-исследовательский институт ФСБ, где в тайной лаборатории разрабатываются всевозможные яды, сообщает The Insider. Издание пишет, что сотрудники института непосредственно участвовали в отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, писателя Дмитрия Быкова и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы.

Источник The Insider в ФСБ рассказал, что в Кремле были крайне недовольны участившимися утечками информационных баз данных, по которым журналисты публиковали расследования, в том числе про приближенных Путина. По словам источника, Черновольцев обещал, что перекроет каналы утечек, еще два года назад, однако не сумел этого сделать.

Другой сотрудник из научно-технической службы ФСБ сообщил, что Черновольцев, который ранее долгое время жил в Киеве, сожалел о начале войны в Украине и "в компании своих друзей не раз говорил, что все зашло слишком далеко".