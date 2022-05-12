В РФ сообщили о прекращении сотрудничества круизных компаний с россиянами

Туроператоры РФ рассказали, как россияне могут отправиться в круиз Фото: pixabay.com

Организация пишет, что зарубежные компании, в числе которых Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises, "не подтверждают новые бронирования, но россияне, ранее купившие круизы, смогут отправиться в путешествие".

В частности, партнеры Costa Cruises говорят, что не будут работать с клиентами, проживающими в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины. Компания "обозначила, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств".

Costa Cruises разъяснила, что гражданин России сможет отправиться на отдых на их лайнере, если проживает за пределами России, использует для оплаты круиза банковский счет другой страны и забронирует поездку в иностранном турагентстве.

"Вестник АТОР" утверждает, что "Costa Cruises уже отказала в посадке на борт ряду россиян, успевших приобрести круизы, но крайне избирательно: проблема коснулась только тех туристов, которые приобрели круизы в самом начале мая".

Война России против Украины. Главное (обновляется)