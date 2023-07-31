ГОРДОН
 
 
МИР

В РФ суд отклонил апелляцию оппозиционера Кара-Мурзы, осужденного на 25 лет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Адвокаты Кара-Мурзы намерены обжаловать приговор в кассационной и международных инстанциях
Адвокаты Кара-Мурзы намерены обжаловать приговор в кассационной и международных инстанциях
Фото: EPA

Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы 31 июля оставил без изменений приговор российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает "Интерфакс".

Cуд отклонил апелляционные жалобы защиты и самого Кара-Мурзы на приговор, теперь он вступил в силу и подлежит исполнению, отмечает издание. 

Апелляционное слушание, как и процесс в первой инстанции в отношении Кара-Мурзы, прошел в закрытом режиме, "поскольку материалы уголовного дела засекречены". 

Журналистов и слушателей допустили только на оглашение решения, уточняет Sota.

RusNews пишет, что поддержать Кара-Мурзу пришли политик Григорий Явлинский, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, а также дипломаты из Великобритании, США, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Франции, Канады и Польши.

Адвокаты Кара-Мурзы Мария Эйсмонт и Анна Ставицкая заявили, что намерены обжаловать приговор в кассационном суде, а затем, если понадобится, и в международных инстанциях, сообщает RusNews.

Контекст:

В феврале 2021 года Кара-Мурза обнаружил за собой слежку. Выяснилось, что автомобили, на которых передвигались следившие за оппозиционером люди, закреплены за ФСБ.

В апреле 2022 года Кара-Мурзу задержали. Как пишет "Медуза", в день задержания на него завели дело о "распространении фейков" из-за выступления политика 15 марта в палате представителей штата Аризона. "Мы все видим, что [президент РФ] Владимир Путин делает с Украиной. Кассетные бомбы в жилых районах, бомбежка роддомов, больниц, школ – все это военные преступления", – говорил он в той речи.

17 апреля Кара-Мурзу осудили на 25 лет: семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене. Дело рассматривали в Московском городском суде в закрытом режиме. Последнее слово политика было опубликовано в его соцсетях. 

Евросоюз осудил приговор. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал российскую власть немедленно освободить Кара-Мурзу.

Великобритания наложила санкции на судью, председательствовавшего на процессе, а также призвала освободить политика, который имеет в том числе и британское гражданство.

Теги: Россия, оппозиция, Григорий Явлинский, Владимир Кара-Мурза, апелляция, апелляционный суд, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Голые ногти". Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром
"Голые ногти". Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром
Галина ГРИШИНА
Что произошло с последним составом группы "ВИА Гра" после исчезновения их продюсера Меладзе
Что произошло с последним составом группы "ВИА Гра" после исчезновения их продюсера Меладзе G
Галина ГРИШИНА
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Галина ГРИШИНА
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Галина ГРИШИНА
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин от Гасановой. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Галина ГРИШИНА
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Галина ГРИШИНА
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio Актуально
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
  Сделайте это в самом начале – и кукуруза получится очень вкусная. Рецепт приготовления за 15 минут под крышкой
Галина ГРИШИНА
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Теперь он отец троих детей
Украинский телеведущий взял мальчика из детдома. Теперь он отец троих детей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (201909)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (142083)
3
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (54216)
4
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (33954)
5
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (33510)
6
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (33300)
7
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (31301)
8
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины! (15779)
 
 
 
 