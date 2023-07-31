В РФ суд отклонил апелляцию оппозиционера Кара-Мурзы, осужденного на 25 лет

Cуд отклонил апелляционные жалобы защиты и самого Кара-Мурзы на приговор, теперь он вступил в силу и подлежит исполнению, отмечает издание.
Апелляционное слушание, как и процесс в первой инстанции в отношении Кара-Мурзы, прошел в закрытом режиме, "поскольку материалы уголовного дела засекречены".
Журналистов и слушателей допустили только на оглашение решения, уточняет Sota.
RusNews пишет, что поддержать Кара-Мурзу пришли политик Григорий Явлинский, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, а также дипломаты из Великобритании, США, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Франции, Канады и Польши.
Адвокаты Кара-Мурзы Мария Эйсмонт и Анна Ставицкая заявили, что намерены обжаловать приговор в кассационном суде, а затем, если понадобится, и в международных инстанциях, сообщает RusNews.
В феврале 2021 года Кара-Мурза обнаружил за собой слежку. Выяснилось, что автомобили, на которых передвигались следившие за оппозиционером люди, закреплены за ФСБ.
В апреле 2022 года Кара-Мурзу задержали. Как пишет "Медуза", в день задержания на него завели дело о "распространении фейков" из-за выступления политика 15 марта в палате представителей штата Аризона. "Мы все видим, что [президент РФ] Владимир Путин делает с Украиной. Кассетные бомбы в жилых районах, бомбежка роддомов, больниц, школ – все это военные преступления", – говорил он в той речи.
17 апреля Кара-Мурзу осудили на 25 лет: семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене. Дело рассматривали в Московском городском суде в закрытом режиме. Последнее слово политика было опубликовано в его соцсетях.
Евросоюз осудил приговор. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал российскую власть немедленно освободить Кара-Мурзу.
Великобритания наложила санкции на судью, председательствовавшего на процессе, а также призвала освободить политика, который имеет в том числе и британское гражданство.