В РФ суд отклонил апелляцию оппозиционера Кара-Мурзы, осужденного на 25 лет

Cуд отклонил апелляционные жалобы защиты и самого Кара-Мурзы на приговор, теперь он вступил в силу и подлежит исполнению, отмечает издание.

Апелляционное слушание, как и процесс в первой инстанции в отношении Кара-Мурзы, прошел в закрытом режиме, "поскольку материалы уголовного дела засекречены".

Журналистов и слушателей допустили только на оглашение решения, уточняет Sota.

RusNews пишет, что поддержать Кара-Мурзу пришли политик Григорий Явлинский, председатель "Яблока" Николай Рыбаков, а также дипломаты из Великобритании, США, Чехии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Франции, Канады и Польши.

Адвокаты Кара-Мурзы Мария Эйсмонт и Анна Ставицкая заявили, что намерены обжаловать приговор в кассационном суде, а затем, если понадобится, и в международных инстанциях, сообщает RusNews.