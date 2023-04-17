Латвия вводит санкции против 10 россиян из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

"Я осуждаю несправедливый и суровый приговор против известного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, вынесенный сегодня российским судом. Я решил запретить въезд в страну 10 российским гражданам, причастным к этому сфабрикованному делу", – написал Ринкевичс.

Он призвал ЕС также ввести санкции.

I condemn unjust and harsh sentence against prominent Russian opposition politician @vkaramurza handed down by the Russian court today.



I have decided to impose travel ban ob 10 Russian individuals who are complicit in this sham case. I call on EU to impose sanctions as well — Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) April 17, 2023

На сайте МИД Латвии также опубликовано заявление в котором осуждается приговор, вынесенный политику.

Ведомство подчеркивает, что обвинения, предъявленные Кара-Мурзе, абсурдны и связаны с его антивоенной позицией и правозащитной деятельностью. Министерство расценивает приговор как прямую атаку на его политическую деятельность и его публично выраженные взгляды, в особенности критику войны России против Украины.

"Вынесение приговора Кара-Мурзе – не единичный случай в РФ. Внутри России многократно усилился контроль над общественным и информационным пространством и подавление альтернативных мнений. Усиливается репрессивное законодательство, наказывается любая публичная деятельность, критикующая политику Кремля, особенно в отношении войны России в Украине", – подчеркнули в МИД Латвии.

В сообщении также отметили, что министр принял решение о включении 10 человек, которые несут солидарную ответственность за преследование Кара-Мурзы, в список нежелательных для Республики Латвии лиц. Решение предусматривает запрет на въезд этих людей в Латвию на неопределенный срок. Имена в министерстве не назвали.