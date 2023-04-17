Латвия вводит санкции против 10 россиян из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

"Я осуждаю несправедливый и суровый приговор против известного российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, вынесенный сегодня российским судом. Я решил запретить въезд в страну 10 российским гражданам, причастным к этому сфабрикованному делу", – написал Ринкевичс.
Он призвал ЕС также ввести санкции.
I condemn unjust and harsh sentence against prominent Russian opposition politician @vkaramurza handed down by the Russian court today.— Edgars Rink * vi * s (@edgarsrinkevics) April 17, 2023
I have decided to impose travel ban ob 10 Russian individuals who are complicit in this sham case. I call on EU to impose sanctions as well
На сайте МИД Латвии также опубликовано заявление в котором осуждается приговор, вынесенный политику.
Ведомство подчеркивает, что обвинения, предъявленные Кара-Мурзе, абсурдны и связаны с его антивоенной позицией и правозащитной деятельностью. Министерство расценивает приговор как прямую атаку на его политическую деятельность и его публично выраженные взгляды, в особенности критику войны России против Украины.
"Вынесение приговора Кара-Мурзе – не единичный случай в РФ. Внутри России многократно усилился контроль над общественным и информационным пространством и подавление альтернативных мнений. Усиливается репрессивное законодательство, наказывается любая публичная деятельность, критикующая политику Кремля, особенно в отношении войны России в Украине", – подчеркнули в МИД Латвии.
В сообщении также отметили, что министр принял решение о включении 10 человек, которые несут солидарную ответственность за преследование Кара-Мурзы, в список нежелательных для Республики Латвии лиц. Решение предусматривает запрет на въезд этих людей в Латвию на неопределенный срок. Имена в министерстве не назвали.
В феврале 2021 года Кара-Мурза обнаружил за собой слежку. Выяснилось, что автомобили, на которых передвигались следившие за оппозиционером люди, закреплены за ФСБ.
В апреле 2022 года Кара-Мурзу задержали. Как пишет "Медуза", в день задержания на него завели дело о "распространении фейков" из-за выступления политика от 15 марта в палате представителей штата Аризона. "Мы все видим, что [президент РФ] Владимир Путин делает с Украиной. Кассетные бомбы в жилых районах, бомбежка роддомов, больниц, школ – все это военные преступления", – говорил он в том выступлении.
17 апреля Кара-Мурзу осудили на 25 лет: семь лет по делу о "военных фейках", три года по делу об участии в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет по делу о госизмене. Дело рассматривали в Московском городском суде в закрытом режиме. Журналисты не услышали даже последнего слова политика, но оно было опубликовано в его соцсетях.
Евросоюз осудил приговор. Верховный комиссар ООН по правам человека призвал российскую власть немедленно освободить Кара-Мурзу.
Великобритания наложила санкции на судью, председательствовавшего на процессе, и также призвала освободить политика, который имеет в том числе и британское гражданство.