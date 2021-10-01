В России четвертые сутки подряд фиксируется рекордная смертность среди пациентов с COVID-19

Максимальную суточную смертность в стране фиксировали 29 сентября (867), 28 сентября (857) и 27 сентября (852).
Больше всего россиян умерло в четверг в Москве (64) и Санкт-Петербурге (55). Столица лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – более 29 тыс.
С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 208 142 человек.
За последние 24 часа в стране подтвердили 24 522 новых случая коронавирусной инфекции, всего их более 7,5 млн.
По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 842 тыс. россиян.
В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по числу случаев коронавирусной инфекции.