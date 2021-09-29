В России вторые сутки подряд умерло рекордное число больных c COVID-19

Россия входит в пятерку стран с наибольшим числом случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Больше всего россиян умерли в Москве (3004) и Санкт-Петербурге (1933).

Рекорд смертности установлен в России вторые сутки подряд, 27 сентября скончались 852 инфицированных.

Число жертв эпидемии достигло в стране 206 388.

За последние 24 часа в России подтвердили 18 456 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии – почти 7,5 млн.

По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 833 тыс. россиян.

В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.