Больше всего россиян умерли в Москве (3004) и Санкт-Петербурге (1933).
Рекорд смертности установлен в России вторые сутки подряд, 27 сентября скончались 852 инфицированных.
Число жертв эпидемии достигло в стране 206 388.
За последние 24 часа в России подтвердили 18 456 новых случаев COVID-19, всего с начала эпидемии – почти 7,5 млн.
По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 833 тыс. россиян.
В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по числу случаев коронавирусной инфекции.