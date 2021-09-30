В России третьи сутки подряд фиксируется рекордная смертность среди пациентов с COVID-19

Максимальную суточную смертность в стране фиксировали и 28 сентября (857), и 27 сентября (852).
Больше всего россиян умерло в среду в Москве (62) и Санкт-Петербурге (56).
С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 207 255 человек.
За последние 24 часа в стране подтвердили 23 888 новых случаев коронавирусной инфекции, всего их стало более 7,5 млн.
По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 838 тыс. россиян.
В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по числу случаев коронавирусной инфекции.