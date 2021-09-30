В России третьи сутки подряд фиксируется рекордная смертность среди пациентов с COVID-19

Число инфицирований в РФ превысило отметку в 7,5 млн Фото: ЕРА

Максимальную суточную смертность в стране фиксировали и 28 сентября (857), и 27 сентября (852).

Больше всего россиян умерло в среду в Москве (62) и Санкт-Петербурге (56).

С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 207 255 человек.

За последние 24 часа в стране подтвердили 23 888 новых случаев коронавирусной инфекции, всего их стало более 7,5 млн.

По официальным данным, коронавирусной инфекцией активно болеет 838 тыс. россиян.

В статистику по стране минздрав России включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.