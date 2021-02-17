В России объяснили, почему отстают в производстве ударных беспилотников от США и Турции

Производство тяжелых ударных беспилотников требует огромного технологического скачка, российский военно-промышленный комплекс к нему не готов, говорится в материалах сборника военно-научных статей "Роботизация и военное дело будущего".

Россия отстает от США, Китая, Израиля и Турции в производстве тяжелых ударных беспилотников большой продолжительности полета, говорится в сборнике военно-научных статей "Роботизация и военное дело будущего", изданного под редакцией экс-главкома воздушно-космических сил РФ Виктора Бондарева. Фрагменты книги цитирует газета "Московский комсомолец" 14 февраля.

Российская авиационная промышленность оказалась не готова к технологическому скачку в области беспилотных летательных аппаратов, пришли к выводу специалисты. Ударные беспилотники для российской армии только создаются, а ВВС и ВМС США используют тяжелые разведывательно-ударные беспилотники почти четверть века. Азербайджанская армия эффективно использовала израильские и турецкие ударные беспилотники "Байрактар" в Карабахской войне, говорится в статье.

Создание тяжелых ударных беспилотников, способных нести оружие, требовало огромного технологического скачка, к которому российский военно-промышленный комплекс был не готов, отметили ученые. Авиапрому не хватало компетенций в сфере разработки современных двигателей для беспилотников с большим ресурсом. Эта проблема сохраняется и сегодня, отметил автор статьи.

История создания тяжелого ударного дрона "Альтаир" ("Альтиус") казанским опытно-конструкторским бюро имени Симонова выявила отсутствие российских специалистов по беспилотникам. В 90-е годы многие из них из-за отсутствия работы эмигрировали, в том числе в Израиль. Специалисты считают, что именно эти кадры обеспечили скачок в развитии беспилотных технологий в Израиле, где по этой тематике работает сразу несколько крупных концернов, в том числе IAI, которые продают дроны по всему миру.

С проблемами столкнулись и другие производители ударных дронов, поскольку в России нет двигателей нужной размерности.

Специалисты прогнозируют, что первые поставки ударных беспилотников российской армии могут начаться в 2021 году. Пока же российским военным остается изучать опыт применения такого оружия другими армиями, подытожили авторы сборника статей.

В то же время в августе 2019 года появилась информация о размещении командованием военно-морского флота России под оккупированным Севастополем в Крыму эскадрильи дальних беспилотников "Форпост". Их создали на основе ранее закупленных израильских беспилотников Searcher Mk II, также эти беспилотники активно применяются в Сирии. Модернизированная версия "Форпост-М" должна стать первым ударным российским беспилотником.