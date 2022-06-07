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В России объявили в розыск автора книги "Метро 2033" и оппозиционера Милова

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Глуховский находится за пределами России
Глуховский находится за пределами России
Фото: glukhovsky / Instаgrаm

В России в федеральный розыск объявили писателя Дмитрия Глуховского и оппозиционного политика, соратника Алексея Навального Владимира Милова. На это 7 июня обратило внимание российское издание "Коммерсантъ".

И Глуховский, и Милов есть в базе данных МВД России, отмечают журналисты. При этом по каким именно уголовным статьям их разыскивают, в карточках не уточняется.

Карточки обоих граждан появились на сайте МВД 7 июня, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, оба находятся за пределами России.

Российское агентство "Интерфакс" сообщило сегодня, что еще 13 мая суд в Москве заочно арестовал Глуховского по делу о "фейках о вооруженных силах России" (которые открыто вторглись в Украину 24 февраля).

В Instаgrаm Глуховский публиковал посты против войны, упомянув о "человеконенавистническом безумии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

42-летний Глуховский – российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий. Является автором в том числе таких романов, как "Метро 2033", "Метро 2034", "Пост", "Метро 2035", "Будущее", "Текст", "Сумерки". 

В сентябре 2021 года в России на церемонии вручения премий журнала GQ Глуховский, победивший в категории "Автор года", заявил, что вручил бы этот приз Джанни Родари и Джорджу Оруэллу, написавшему роман "1984". Писатель связал книги этих авторов с реальностью в России.

Милов в январе 2022 года заявлял, что в России имперскую политику главы Кремля Владимира Путина никто не поддерживает.

Теги: Россия, оппозиция, война, Москва, арест, розыск, книги, вторжение, МВД РФ, война России против Украины, писатель, суд
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