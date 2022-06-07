В России объявили в розыск автора книги "Метро 2033" и оппозиционера Милова

И Глуховский, и Милов есть в базе данных МВД России, отмечают журналисты. При этом по каким именно уголовным статьям их разыскивают, в карточках не уточняется.
Карточки обоих граждан появились на сайте МВД 7 июня, пишет "Коммерсантъ".
По данным издания, оба находятся за пределами России.
Российское агентство "Интерфакс" сообщило сегодня, что еще 13 мая суд в Москве заочно арестовал Глуховского по делу о "фейках о вооруженных силах России" (которые открыто вторглись в Украину 24 февраля).
В Instаgrаm Глуховский публиковал посты против войны, упомянув о "человеконенавистническом безумии".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Война России против Украины. Главное (обновляется)
42-летний Глуховский – российский писатель, журналист, сценарист и радиоведущий. Является автором в том числе таких романов, как "Метро 2033", "Метро 2034", "Пост", "Метро 2035", "Будущее", "Текст", "Сумерки".
В сентябре 2021 года в России на церемонии вручения премий журнала GQ Глуховский, победивший в категории "Автор года", заявил, что вручил бы этот приз Джанни Родари и Джорджу Оруэллу, написавшему роман "1984". Писатель связал книги этих авторов с реальностью в России.
Милов в январе 2022 года заявлял, что в России имперскую политику главы Кремля Владимира Путина никто не поддерживает.