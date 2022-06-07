В России объявили в розыск автора книги "Метро 2033" и оппозиционера Милова

И Глуховский, и Милов есть в базе данных МВД России, отмечают журналисты. При этом по каким именно уголовным статьям их разыскивают, в карточках не уточняется.

Карточки обоих граждан появились на сайте МВД 7 июня, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, оба находятся за пределами России.

Российское агентство "Интерфакс" сообщило сегодня, что еще 13 мая суд в Москве заочно арестовал Глуховского по делу о "фейках о вооруженных силах России" (которые открыто вторглись в Украину 24 февраля).

В Instаgrаm Глуховский публиковал посты против войны, упомянув о "человеконенавистническом безумии".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitry Glukhovsky /Глуховскии * (@glukhovsky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)