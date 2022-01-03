В России в начале года пройдут учения стратегических ядерных сил – СМИ

Стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием ядерной триады в России проводятся ежегодно Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", – сказал источник агентству.

Сообщается, что официального подтверждения этой информации ТАСС не получил.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" проводятся ежегодно, как правило в конце "военного" учебного года, пишет агентство.

В рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке. Также атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России.

Из состава ракетных войск стратегического назначения во время учений выполняется учебно-боевой пуск МБР – крылатые ракеты запускают самолеты дальней авиации ВКС РФ, сообщает ТАСС.