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В России в начале года пройдут учения стратегических ядерных сил – СМИ

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Стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием ядерной триады в России проводятся ежегодно
Стратегические командно-штабные учения "Гром" с участием ядерной триады в России проводятся ежегодно
Фото: depositphotos.com (иллюстративное фото)

В начале 2022 года в России пройдут учения стратегических ядерных сил. Об этом 3 января со ссылкой на источник, близкий к минобороны России, сообщил ТАСС.

"Учения "Гром" с участием российской ядерной триады запланированы на начало 2022 года", – сказал источник агентству.

Сообщается, что официального подтверждения этой информации ТАСС не получил.

Стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Гром" проводятся ежегодно, как правило в конце "военного" учебного года, пишет агентство.

В рамках этих учений подводный ракетоносец Северного флота стреляет межконтинентальной баллистической ракетой (МБР) по полигону Кура на Камчатке. Также атомная субмарина Тихоокеанского флота запускает МБР по цели на полигоне Чижа на севере России.

Из состава ракетных войск стратегического назначения во время учений выполняется учебно-боевой пуск МБР – крылатые ракеты запускают самолеты дальней авиации ВКС РФ, сообщает ТАСС.

Контекст:

21 декабря на заседании коллегии военного ведомства президент России Владимир Путин заявил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах РФ превысила 89%, сообщил "Интерфакс". Министр обороны РФ Сергей Шойгу, который также присутствовал на заседании, сказал, что в 2022 году планируется провести СКШУ "Восток" и "Гром".

Теги: Россия, вооружение, Минобороны, минобороны РФ, ракеты, учения
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