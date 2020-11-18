В России за отчуждение территории ввели тюремные сроки до 10 лет

В России дела по преступлениям, связанным с отчуждением территории, будут рассматривать областные суды, говорится на сайте Госдумы РФ.

11 августа в России вступили в силу поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности Фото: depositphotos.com

Российский парламент принял в третьем чтении законы, которыми предусматривается ответственность за действия, направленные на отчуждение части территории, а также за призывы к таким действиям. Об этом 18 ноября говорится на сайте Госдумы РФ.

В соответствии с принятыми поправками к Уголовному кодексу РФ, если правонарушение совершено впервые, то будет наказываться в административном порядке, а не в уголовном, как установлено сейчас. Если в течение года правонарушение повторится, последует уголовная ответственность.

В Уголовный кодекс РФ вводится новая статья 280.2 (нарушение территориальной целостности Российской Федерации). В ней предусматривается ответственность за действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны. В качестве наказания установлено лишение свободы на срок от шести до 10 лет. Дела по таким преступлениям будут подсудны областному суду.

Законопроект, приравнивающий отчуждение части территории РФ к экстремизму, в Госдуму РФ внесли 8 июля. Он стал первым проектом закона, который направлен на реализацию принятых поправок в конституцию России.

В статье 67 обновленной конституции установлено, что РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. А действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы страны с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории России, а также призывы к таким действиям не допускаются.

11 августа в России вступили в силу поправки в закон о противодействии экстремистской деятельности, согласно которым нарушение целостности РФ, в том числе отчуждение части территории, отнесено к экстремистской деятельности.