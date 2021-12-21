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В России загорелась воинская часть

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Сообщений о пострадавших нет
Сообщений о пострадавших нет
Фото: depositphotos.com

На территории базирующейся в Новой Москве (Россия) 27-й гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС и "Вести".

Источники ТАСС в экстренных службах сообщили, что горят два этажа казармы – седьмой и восьмой, солдат эвакуировали.

Огонь охватил около 30 м² в шахте лифта. Данных о пострадавших пока нет.

ВИДЕО
Видео: Москва Ру / YouTube
Теги: Россия, пожар, воинская часть, эвакуация
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