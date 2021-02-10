В России заявили, что "Спутником V" привились более 2 млн россиян – это 1,5% населения страны

В России считают, что основную часть кампании по вакцинации населения от коронавируса могут завершить к середине лета, по пессимистическому сценарию – до начала осени.

Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года Фото: EPA

Около 2,2 млн россиян привились отечественной вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом рассказал заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, сообщил "Интерфакс".

Он отметил, что более 2 млн получили один компонент вакцины, оба компонента – более 1,7 млн человек. То есть из 146,2 млн населения РФ вакцину получили 1,5%.

Также Логунов заявил, что основную часть кампании по вакцинации населения могут завершить к середине лета, по пессимистическому сценарию – до начала осени.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром имени Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа прошлого года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

В Евросоюзе вакцина "Спутник V" не одобрена. В России проходит массовая вакцинация отечественным препаратом, его также одобрили, по данным производителя, в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и ряде других стран. Единственной европейской страной, согласовавшей использование "Спутник V", является Венгрия.