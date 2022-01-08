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В Румынии будут штрафовать за ношение тканевых масок

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Жители Румынии в общественных местах могут носить хирургические маски или респираторы
Жители Румынии в общественных местах могут носить хирургические маски или респираторы
Фото: depositphotos.com

С 8 января в Румынии вводится штраф за тканевые маски. Об этом министр внутренних дел Лучиан Боде заявил в интервью Digi24.

По его словам, люди в тканевых масках будут приравниватся к людям без масок. Их, как отметил канал, будут штрафовать на сумму до 2500 леев ($571).

Боде заявил, что, по словам экспертов штамм "Омикрон" распространяется очень быстро и его заразность очень высока.

"В этих условиях ношение маски необходимо для ограничения распространения", – добавил он.

В общественных местах можно носить только хирургические маски и респираторы FFP2.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Румынии подтвердили 1,8 млн случаев коронавируса, умерло почти 59 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон". К 22 декабря "Омикрон" был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что "Омикрон" заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Румыния, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, маски, Омикрон
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