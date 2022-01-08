В Румынии будут штрафовать за ношение тканевых масок

Жители Румынии в общественных местах могут носить хирургические маски или респираторы Фото: depositphotos.com

По его словам, люди в тканевых масках будут приравниватся к людям без масок. Их, как отметил канал, будут штрафовать на сумму до 2500 леев ($571).

Боде заявил, что, по словам экспертов штамм "Омикрон" распространяется очень быстро и его заразность очень высока.

"В этих условиях ношение маски необходимо для ограничения распространения", – добавил он.

В общественных местах можно носить только хирургические маски и респираторы FFP2.