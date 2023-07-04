В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота – СМИ

За первые пять месяцев этого года через Лондон в Швейцарию было ввезено 38 тонн золота из России Фото: depositphotos.com

Журналисты выяснили, что за последние годы так называемые аффинажные заводы (то есть заводы, где происходит очистка золота) Швейцарии переработали большое количество золота российского происхождения, которое поступало через Лондон.

Всего с 2021 года через швейцарские аффинажные заводы прошли 110 тонн золота на сумму более 6 млрд швейцарских франков ($6,6 млрд). Только с марта 2022 года в Швейцарии было переработано 75 тонн.

Если до полномасштабной войны Швейцария импортировала в среднем 20 тонн российского золота в год, то только за первые пять месяцев этого года через Лондон в Швейцарию было ввезено 38 тонн золота из России. Аналогично в последние годы вырос экспорт российского золота в Британию.

Эксперты, с которыми поговорили издания, считают, что рост объемов продажи золота из России в Швейцарию через Британию мог быть подготовкой к полномасштабной войне и стать дополнительным источником дохода в условиях санкций.

"Если швейцарские аффинажные заводы сейчас импортируют и переплавляют это золото, это юридически беспроблемно, но этически очень сомнительно", – объясняет бывший профессор уголовного права и эксперт по торговле золотом Марк Пит, поскольку благодаря аффинажу "этически сомнительное российское золото" становится золотом со швейцарским клеймом.

На аффинажных заводах Швейцарии в то же время не видят связи между переработкой золота российского происхождения и агрессивной войной России в Украине. Там утверждают, что золото было ввезено в Британию до начала вторжения в Украину и введения санкций.

В Швейцарии с августа 2022 года действует запрет на покупку, импорт или транспортировку золота из России. Таможенная служба страны утверждает, что весь импорт золота российского происхождения за последнее время не нарушает санкции и законодательство.