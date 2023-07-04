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В Швейцарию с начала войны ввезли 75 тонн российского золота – СМИ

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За первые пять месяцев этого года через Лондон в Швейцарию было ввезено 38 тонн золота из России
За первые пять месяцев этого года через Лондон в Швейцарию было ввезено 38 тонн золота из России
Фото: depositphotos.com

Швейцарские заводы с марта 2022 года получили на переработку 75 тонн золота из России, пользуясь тем, что оно ввозится через Лондон и не нарушает санкции. Об этом говорится в совместном расследовании швейцарских изданий SRF и Die Wochenzeitung от 28 июня.

Журналисты выяснили, что за последние годы так называемые аффинажные заводы (то есть заводы, где происходит очистка золота) Швейцарии переработали большое количество золота российского происхождения, которое поступало через Лондон.

Всего с 2021 года через швейцарские аффинажные заводы прошли 110 тонн золота на сумму более 6 млрд швейцарских франков ($6,6 млрд). Только с марта 2022 года в Швейцарии было переработано 75 тонн.

Если до полномасштабной войны Швейцария импортировала в среднем 20 тонн российского золота в год, то только за первые пять месяцев этого года через Лондон в Швейцарию было ввезено 38 тонн золота из России. Аналогично в последние годы вырос экспорт российского золота в Британию.

Эксперты, с которыми поговорили издания, считают, что рост объемов продажи золота из России в Швейцарию через Британию мог быть подготовкой к полномасштабной войне и стать дополнительным источником дохода в условиях санкций.

"Если швейцарские аффинажные заводы сейчас импортируют и переплавляют это золото, это юридически беспроблемно, но этически очень сомнительно", – объясняет бывший профессор уголовного права и эксперт по торговле золотом Марк Пит, поскольку благодаря аффинажу "этически сомнительное российское золото" становится золотом со швейцарским клеймом.

На аффинажных заводах Швейцарии в то же время не видят связи между переработкой золота российского происхождения и агрессивной войной России в Украине. Там утверждают, что золото было ввезено в Британию до начала вторжения в Украину и введения санкций.

В Швейцарии с августа 2022 года действует запрет на покупку, импорт или транспортировку золота из России. Таможенная служба страны утверждает, что весь импорт золота российского происхождения за последнее время не нарушает санкции и законодательство.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, санкции, Швейцария, золото, импорт, агрессия, экспорт, расследование, торговля, Британия
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