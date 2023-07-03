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Санкции Украины против Georgian Airways в Тбилиси назвали "политически обусловленным недружественным решением". В посольство вызвали украинского дипломата

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В Грузии назвали необоснованными санкции, наложенные Украиной на Georgian Airways и ее основателя
В Грузии назвали необоснованными санкции, наложенные Украиной на Georgian Airways и ее основателя
Фото: ჯორჯიან ეარვეისი • Georgian Airways / Facebook

Грузия считает неприемлемыми санкции, введенные Украиной в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию. Об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, сообщает "Грузия Online" 3 июля.

Давиташвили увидел в решении украинских властей "след грузинской оппозиции". Он назвал его "крайне недружественным" и заявил, что такие действия наносят ущерб отношениям двух стран.

На вопрос, не видит ли министр проблемы в том, что в отношении Georgian Airways могут быть введены международные санкции и в результате компания сможет летать только в направлении России, Давиташвили отметил, что подобного не произойдет.

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили назвал внесение его и авиакомпании в санкционный список "абсурдным и несправедливым". Заявление Гаиашвили цитировало "Эхо Кавказа" 2 июля. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский был введен в заблуждение.

"Решение президента Украины меня не удивило. Меня удивляет оркестрованная радость оппозиционно настроенных групп в Грузии, с которой они относятся к тому, что грузинским национальным компаниям грозят пальцем извне. К сожалению, борьба за власть принимает крайне радикальные формы. Идут на все, лишь бы как-то свергнуть власть и самим оказаться во главе страны", – заявил он.

По словам Гаиашвили, ни одна компания не обладает компетенцией выдавать разрешение на начало или прекращение полетов в той или иной стране, это регулирует правительство. "Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии", – говорится в заявлении.

В грузинское министерство иностранных дел 3 июля вызвали временного поверенного в делах Украины в Грузии Александра Шульгу, пишет "Эхо Кавказа". На встрече обсудили санкции, введенные Киевом против Georgian Airways и Гаиашвили.

Зеленский 1 июля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по новым персональным санкциям против 192 физических и 291 юридического лица. Среди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены. Санкции наложены также на двух граждан Беларуси и основателя авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили. Сам перевозчик, который одним из первых возобновил прямые перелеты в Россию, также добавлен в перечень.

Контекст:

10 мая президент страны-агрессора РФ Владимир Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии и разрешении прямого авиасообщения с этой страной с 15 мая. Министерство иностранных дел России также отозвало рекомендацию для россиян воздержаться от поездок в Грузию. Выполнять прямые авиарейсы в Россию и обратно начали российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways.

10 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна должна ввести для граждан России ограничение на безвизовое пребывание сроком 90 дней. Она назвала шаги Кремля "провокацией", которая призвана компенсировать крах и поражение, которые Россия терпит в войне с Украиной.

Более 100 неправительственных организаций обвинили грузинские власти в саботаже получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз из-за возобновления авиасообщения с РФ. Соответствующее заявление под названием "Российский самолет не сядет в ЕС" 18 мая опубликовала Transparency International Georgia.

25 мая Гаиашвили заявил, что его компания готовит для россиян транзитные рейсы в страны Европы через Тбилиси.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Украина, Грузия, санкции, авиакомпания
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