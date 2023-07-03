Санкции Украины против Georgian Airways в Тбилиси назвали "политически обусловленным недружественным решением". В посольство вызвали украинского дипломата

В Грузии назвали необоснованными санкции, наложенные Украиной на Georgian Airways и ее основателя Фото: ჯორჯიან ეარვეისი • Georgian Airways / Facebook

Давиташвили увидел в решении украинских властей "след грузинской оппозиции". Он назвал его "крайне недружественным" и заявил, что такие действия наносят ущерб отношениям двух стран.

На вопрос, не видит ли министр проблемы в том, что в отношении Georgian Airways могут быть введены международные санкции и в результате компания сможет летать только в направлении России, Давиташвили отметил, что подобного не произойдет.

Основатель Georgian Airways Тамаз Гаиашвили назвал внесение его и авиакомпании в санкционный список "абсурдным и несправедливым". Заявление Гаиашвили цитировало "Эхо Кавказа" 2 июля. Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский был введен в заблуждение.

"Решение президента Украины меня не удивило. Меня удивляет оркестрованная радость оппозиционно настроенных групп в Грузии, с которой они относятся к тому, что грузинским национальным компаниям грозят пальцем извне. К сожалению, борьба за власть принимает крайне радикальные формы. Идут на все, лишь бы как-то свергнуть власть и самим оказаться во главе страны", – заявил он.

По словам Гаиашвили, ни одна компания не обладает компетенцией выдавать разрешение на начало или прекращение полетов в той или иной стране, это регулирует правительство. "Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии", – говорится в заявлении.

В грузинское министерство иностранных дел 3 июля вызвали временного поверенного в делах Украины в Грузии Александра Шульгу, пишет "Эхо Кавказа". На встрече обсудили санкции, введенные Киевом против Georgian Airways и Гаиашвили.

Зеленский 1 июля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по новым персональным санкциям против 192 физических и 291 юридического лица. Среди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены. Санкции наложены также на двух граждан Беларуси и основателя авиакомпании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили. Сам перевозчик, который одним из первых возобновил прямые перелеты в Россию, также добавлен в перечень.