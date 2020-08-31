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В Солигорске второй раз задержали одного из лидеров стачкома "Беларуськалия"

Сотрудники управления государственной безопасности в белорусском Солигорске задержали сопредседателя стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолия Бокуна. Сейчас он находится в местном РУВД, ему предъявляют статью о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

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Фото: ЕРА

Сопредседателя стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолия Бокуна задержали в понедельник, 31 августа, в Солигорске и доставили в местный РУВД. Об этом сообщили в Telegram-канале стачкома.

"Сегодня был задержан Анатолий Бокун управлением государственной безопасности и доставлен в РУВД. Ждем дальнейшего развития событий", – сказано в сообщении.

По информации Telegram-канала NEXTA, Бокуна задержали в Солигорске. Ему предъявляют статью о нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Бокуна уже задерживали 24 августа. Его вызывали в милицию и оштрафовали на 675 белорусских рублей (почти 7 тыс. гривен) за "участие в несанкционированном массовом мероприятии". После суда его отпустили.

Рудники "Беларуськалия" прекратили добычу руды 17 августа, работники требовали отставки действующего президента Беларуси Александра Лукашенко. На общенациональную забастовку в Беларуси 17 августа вышли также работники Белорусского металлургического завода, БелАЗа, Минского завода тракторных тягачей, Минского тракторного завода и другие. К забастовке присоединились работники предприятий "Гродножилстрой" и "ГродноПромстрой".

Лукашенко говорил, что пригласит шахтеров из Украины работать на "Беларуськалии". В ответ на эти слова председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат от фракции "Батьківщина" Михаил Волынец записал видео в Facebook. В нем он сказал, что украинские шахты не укомплектованы.

Украинские шахтеры начали записывать видеообращения к своим белорусским коллегам с хештегом #українськіШахтаріНеШтрейкбрехери.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента, которые проходили с 4-го по 9 августа, сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов были задержаны более 7 тыс. демонстрантов (многих из них уже отпустили), сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

В Минске и других городах Беларуси 30 августа прошли массовые протесты. В столице протестующие подошли ко Дворцу независимости поздравить Лукашенко с 66-летием. Протестующие принесли президенту "подарки", в том числе черный гроб с венками и картонного таракана. С утра в столицу силовики стянули военную технику.

На акциях протеста в Беларуси 30 августа задержали 140 человек. По данным правозащитников, среди задержанных были несовершеннолетние и один гражданин России.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель от имени Евросоюза 11 августа заявлял, что выборы в Беларуси "не были ни свободными, ни справедливыми", а власти применили "непропорциональное и неприемлемое насилие" к протестующим.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, забастовка, профсоюзы, Минск, КГБ, шахтеры, задержание, протесты в Беларуси
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