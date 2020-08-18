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В США арестовали бывшего сотрудника ЦРУ по обвинению в шпионаже в пользу Китая

По версии следствия, уроженец Гонконга, офицер ЦРУ в отставке Александр Юк Чинг Ма с начала 2000-х годов передавал китайским спецслужбам секретную информацию о работе своего ведомства. Ему грозит пожизненное заключение.

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Задержанный и его родственник работали в ЦРУ
Задержанный и его родственник работали в ЦРУ
Фото: depositphotos.com

В США арестовали бывшего офицера ЦРУ по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Об этом 17 августа сообщила пресс-служба министерства юстиции Соединенных Штатов.

Гражданин США и уроженец Гонконга 67-летний Александр Юк Чинг Ма передавал властям Китая секретные данные о сотрудниках, методах работы и операциях ЦРУ.

В сообщении говорится, что мужчина был уволен из ЦРУ в 1989 году, после чего жил и работал в Шанхае, а в 2001 году вернулся в США. С тех пор он работал переводчиком в отделении ФБР на Гавайях.

По данным следствия, вместе со своим родственником, который тоже был офицером ЦРУ, Александр Юк Чинг Ма начал сотрудничать с представителями китайских спецслужб в Гонконге в марте 2001 года.

"Схема началась с трехдневных встреч в Гонконге в марте 2001 года, в ходе которых два бывших офицера ЦРУ предоставили иностранной разведке информацию о персонале ЦРУ, его операциях и методах сокрытия сообщений. Часть встречи была снята на видеокассету, в том числе часть, на которой можно увидеть, как Ма получает и пересчитывает $50 тыс. наличными за предоставленные ими тайны", – говорится в сообщении.

В минюсте утверждают, что экс-офицер пообещал китайской стороне в течение 10 лет предоставлять секретные данные американских спецслужб, потому и устроился переводчиком в ФБР.

"В течение следующих шести лет Ма регулярно копировал, фотографировал и крал документы с классификационными отметками, в том числе под грифом "секретно". Он брал с собой некоторые украденные документы и изображения в частые поездки в Китай, чтобы передать своим кураторам. Ма часто возвращался из КНР с тысячами долларов наличными и дорогими подарками", – говорится в сообщении.

О своей деятельности в пользу Китая Ма признался сотруднику ФБР, который работал под прикрытием и представлялся сотрудником китайской разведки. 12 августа Ма принял от него вознаграждение за свою шпионскую деятельность и выразил готовность продолжать помогать китайскому правительству. 14 августа его арестовали.

Экс-офицеру ЦРУ грозит пожизненное заключение.

Теги: США, Китай, шпионаж, арест, ЦРУ, ФБР, КНР, спецслужбы, обвинение, пожизненное заключение, вознаграждение
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