ГОРДОН
 
 
МИР

В США ранили из пистолета четырехлетнюю племянницу Флойда, полицейских ждали почти четыре часа

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пуля попала в Арианну ночью, когда она спала
Пуля попала в Арианну ночью, когда она спала
Фото: Mycah Hatfield / Twitter

В Хьюстоне (штат Техас, США) 1 января в результате стрельбы получила огнестрельное ранение четырехлетняя Арианна Делайн – племянница Джорджа Флойда, погибшего в мае 2020 года во время задержания полицейским. Об этом 5 января сообщает NBC News.

Неизвестный несколько раз выстрелил по дому, где проживают Делайн, еще один ребенок и четверо взрослых, пуля попала спящей девочке в туловище. В больнице ребенка прооперировали, сейчас состояние ее здоровья стабильное.

"Моя дочь вскочила и сказала: "Папа, меня ударили". Я был в шоке, пока не увидел кровь и не понял, что моя четырехлетняя дочь действительно пострадала", – рассказал отец девочки Деррик Делайн, добавив, что полицейских пришлось ждать почти четыре часа, сообщает ABC13

Глава полиции Хьюстона Трой Финнер сообщил в Twitter, что инициировал внутреннее расследование в связи с неоперативным реагированием правоохранителей на стрельбу. 

"Прошу город и дальше молиться за скорейшее выздоровление ребенка и помочь в расследовании, чтобы как можно быстрее арестовать злоумышленника", – написал он.

Контекст:

Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после задержания полицейскими, офицер полиции американского города Миннеаполис Дерек Шовин во время задержания удерживал свою ногу на его шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая, судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения. Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля. Шовин вышел под залог в $1 млн 7 октября.

В апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения – умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), неумышленное убийство и убийство третьей степени. Шовина опять взяли под арест, в июне его приговорили к 22,5 годам тюрьмы. При хорошем поведении экс-полицейского, которому сейчас 45 лет, могут освободить условно-досрочно после отбытия примерно 15 лет заключения, писало Associated Press.

Теги: США, стрельба, полиция, Техас, пострадавшие, семья, Джордж Флойд, Хьюстон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива
"Сиськи вываливаются", "Ну что за секси?" Водонаева показала фото с новогоднего корпоратива
  Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
  Чмерковский рассказал, кто на самом деле должен был победить вместо Логая на "Танцах со звездами"
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
"Хочу такие сиси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук крупным планом показала голую грудь и ноги
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
Зибров прокомментировал желание проживающих в РФ украинских артистов выступать в Украине
  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой
  "Ты просто прешь". Тина Кароль рассказала, почему бывает несмелой
"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
"Лучше не выкладывать такие фото", "Зато честно". 45-летняя Дана Борисова показала, как на самом деле выглядит в купальнике
  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают
  Чмерковский о жизни в США: Кажется, что мы уехали и там все классно. На самом деле нас не сильно принимают
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
Названа дата премьеры нового сезона шоу "Голос країни"
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик в микробикини широко развела ноги перед камерой
"Какое зрелище!", "Нестареющая женщина". 41-летняя Сафрончик в микробикини широко развела ноги перед камерой
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  "В надеждах. Не при надії". Тина Кароль потроллила Екатерину Кухар
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
  53-летняя Светлана Бондарчук озвучила причины развода с Федором Бондарчуком, упомянув "третьих лиц"
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
"Ого! Огонь". Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала грудь в кружевном бюстгальтере
25-летняя танцовщица Русина показала пирсинг на сосках
25-летняя танцовщица Русина показала пирсинг на сосках
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
"Огонь! Красавица", "Желанная". Мейхер потрогала свои ягодицы перед камерой
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
Ведущая канала "Украина" не смогла выйти в эфир из-за плохого самочувствия – ей вызвали "скорую"
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
"Секси", "Плохая сучка". Рианна показала ягодицы в прозрачных плавках со смелыми вырезами
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь (115443)
2
Уехавший за границу Богдан показал девушек, в компании которых встретил Новый год (112643)
3
"Маленький цветочек", "Бубочка". Блогер Вербинец засветила промежность в плавках, спущенных до лобка (91957)
4
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (86350)
5
"Вау! Секси-женщина", "Слишком горячо". Рианна показала голый сосок (76770)
6
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера (63872)
7
"Дно", "Ноги раздвигает, лезет куда не нужно". В сети обсуждают "диванное" видео Волочковой с ее новым мужчиной (61824)
8
"Какие груди! Желанная милфа". Мейхер выставила грудь на свежем фото (58676)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS