В США ранили из пистолета четырехлетнюю племянницу Флойда, полицейских ждали почти четыре часа

Неизвестный несколько раз выстрелил по дому, где проживают Делайн, еще один ребенок и четверо взрослых, пуля попала спящей девочке в туловище. В больнице ребенка прооперировали, сейчас состояние ее здоровья стабильное.

"Моя дочь вскочила и сказала: "Папа, меня ударили". Я был в шоке, пока не увидел кровь и не понял, что моя четырехлетняя дочь действительно пострадала", – рассказал отец девочки Деррик Делайн, добавив, что полицейских пришлось ждать почти четыре часа, сообщает ABC13.

Глава полиции Хьюстона Трой Финнер сообщил в Twitter, что инициировал внутреннее расследование в связи с неоперативным реагированием правоохранителей на стрельбу.

"Прошу город и дальше молиться за скорейшее выздоровление ребенка и помочь в расследовании, чтобы как можно быстрее арестовать злоумышленника", – написал он.