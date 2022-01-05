В США ранили из пистолета четырехлетнюю племянницу Флойда, полицейских ждали почти четыре часа

Неизвестный несколько раз выстрелил по дому, где проживают Делайн, еще один ребенок и четверо взрослых, пуля попала спящей девочке в туловище. В больнице ребенка прооперировали, сейчас состояние ее здоровья стабильное.
"Моя дочь вскочила и сказала: "Папа, меня ударили". Я был в шоке, пока не увидел кровь и не понял, что моя четырехлетняя дочь действительно пострадала", – рассказал отец девочки Деррик Делайн, добавив, что полицейских пришлось ждать почти четыре часа, сообщает ABC13.
Глава полиции Хьюстона Трой Финнер сообщил в Twitter, что инициировал внутреннее расследование в связи с неоперативным реагированием правоохранителей на стрельбу.
"Прошу город и дальше молиться за скорейшее выздоровление ребенка и помочь в расследовании, чтобы как можно быстрее арестовать злоумышленника", – написал он.
Statement from Police Chief @TroyFinner regarding the January 1 shooting of a 4-year-old female at 3322 Yellowstone Boulevard.— Houston Police (@houstonpolice) January 4, 2022
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Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после задержания полицейскими, офицер полиции американского города Миннеаполис Дерек Шовин во время задержания удерживал свою ногу на его шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой. Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.
Шовина арестовали 29 мая, судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения. Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля. Шовин вышел под залог в $1 млн 7 октября.
В апреле 2021 года суд присяжных признал Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения – умышленное убийство второй степени (без отягчающих обстоятельств), неумышленное убийство и убийство третьей степени. Шовина опять взяли под арест, в июне его приговорили к 22,5 годам тюрьмы. При хорошем поведении экс-полицейского, которому сейчас 45 лет, могут освободить условно-досрочно после отбытия примерно 15 лет заключения, писало Associated Press.