Убийство Флойда. Четвертый обвиняемый офицер полиции вышел под залог в $1 млн

Экс-полицейский Дерек Шовин обвиняется в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, именно он удерживал ногу на шее задержанного. Сегодня офицер вышел на свободу с обязательством явиться в суд в марте 2021 года.

Шовин находился под арестом с 29 мая Фото: ЕРА

За бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, внесли залог в размере $1 млн, 7 октября он вышел на свободу. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Согласно уведомлению об освобождении, Шовин обязан явиться на рассмотрение дела в суд в марте 2021 года.

Флойд умер 25 мая вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая, против него выдвинуты обвинения в убийстве второй и третьей степени, а также в непредумышленном убийстве второй степени. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля.