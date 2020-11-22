В США разрешили использовать при COVID-19 препарат, которым лечили Трампа

В США препарат от COVID-19 на основе антител Regeneron получил экстренное разрешение на использование, первые его дозы будут доступны для 300 тыс. пациентов. Именно этим препаратом лечили президента Дональда Трампа, когда он заболел.

21 ноября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало экстренное разрешение на использование препарата Regeneron при COVID-19. Именно это лекарство принимал президент США Дональд Трамп, сообщает Associated press.

Препарат назначается одноразово и вводится в организм через капельницу. FDA разрешило его использование для взрослых и детей от 12 лет и старше, которые весят не менее 40 кг и которые подвержены высокому риску тяжелого заболевания COVID-19 из-за возраста или сопутствующих заболеваний.

Первые результаты исследования этого препарата показывают, что он может снизить количество госпитализаций в связи с COVID-19 или посещений отделений неотложной помощи у пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания.

Компания Regeneron заявила, что первые дозы будут доступны примерно для 300 тыс. пациентов в рамках правительственной программы распределения. Первоначальные поставки, вероятно, будут значительно опережать спрос, поскольку количество зарегистрированных больных в США превысило 12 млн, и, по прогнозам экспертов, зимой ситуация в области здравоохранения ухудшится из-за неконтролируемого распространения вируса.

Препарат Regeneron представляет собой комбинацию двух антител, повышающих шансы его эффективности. Он получил экстренное разрешение на использование в связи с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, действие этого разрешение продлится только на время пандемии.

В обычное время FDA требует существенных доказательств, подтверждающих безопасность и эффективность лекарственного средства, обычно посредством одного или нескольких крупных, строго контролируемых исследований на пациентах. Но во время ЧС в области общественного здравоохранения агентство может снизить эти стандарты и потребовать, чтобы потенциальные выгоды от экспериментального лечения превышали его риски.

Когда Трамп 2 октября сообщил, что у него и первой леди Меланьи подтвержден COVID-19, то его лечили именно препаратом Regeneron. 10 октября врач Трампа Шон Конли заявил, что американский президент выздоровел и больше не заразен.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире по состоянию на 22 ноября COVID-19 заболело более 58 млн человек. Умерло от этой болезни 1,38 млн человек, а выздоровело 37,2 млн.