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В США выявили заражение мутировавшим штаммом коронавируса из Британии

Представители здравоохранения американского штата Колорадо объявили о первом случае заражения новым штаммом коронавируса версии B.1.1.7, который ранее обнаружили в Великобритании, сообщила канцелярия губернатора штата Джареда Полиса.

В США новый коронавирус выявили у мужчины в возрасте 20 лет
В США новый коронавирус выявили у мужчины в возрасте 20 лет
Фото: EPA

В американском штате Колорадо зафиксировали первый в США случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее обнаружили в Великобритании. Об этом сказано в сообщении на сайте губернатора штата Джареда Полиса 29 декабря. 

"Представители здравоохранения штата объявили о первом в Колорадо случае заражения новым штаммом коронавируса B.1.1.7. Ранее этот вирус обнаружили в Соединенном Королевстве", – сообщил Полис.

Вирус выявили у мужчины в возрасте 20 лет. Сейчас он находится на самоизоляции в округе Элберт к юго-востоку от Денвера. Пациент выздоравливает, сказано в сообщении.  

Сотрудники лаборатории в Колорадо определили новый вариант коронавируса у пациента с помощью сложного анализа тестовых образцов. Сначала в лаборатории сделали тест ПЦР, который оказался положительным. При исследовании не обнаружили сигнал гена S. Отсутствие этого сигнала является признаком нового штамма коронавируса. Исследователи начали дополнительно изучать штамм и обнаружили в нем восемь мутаций, рассказали в канцелярии губернатора Колорадо.

В Англии выявили новый, более заразный, штамм коронавируса. Насколько он опасен и где еще обнаружен

Новый, более заразный штамм коронавируса SARS-CoV-2, который обнаружили в Великобритании, подтвердили в последние дни в Швейцарии, Норвегии, Южной Корее и Иордании.

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. Известно о выявлении случаев инфицирования этим коронавирусом в ИспанииЯпонии. В Украине, по данным Минздрава, пока не подтверждали новый штамм

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет. В связи с этим более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 году в Китае. 11 марта 2020 Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, Великобритания, Колорадо, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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