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В Стамбуле состоялись переговоры России и США

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В Стамбуле встретились руководители ведомств МИД России и Госдепартамента США
В Стамбуле встретились руководители ведомств МИД России и Госдепартамента США
Фото: depositphotos.com

9 декабря российские и американские дипломаты провели встречу в Стамбуле (Турция). Стороны обсуждали технические вопросы в их отношениях, сообщило агентство Reuters.

Встреча проводилась между руководителями ведомств МИД России и Госдепартамента США, добавило агентство.

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил ТАСС, что это периодически проводящееся мероприятие для обсуждения так называемых раздражителей в двусторонних отношениях. Встречи в очном режиме возобновились после некоторой паузы, добавил он. Стороны должны были обсудить визовые проблемы, в частности, размены дипсостава на дипсостав на заезд, функционирование загранучреждений, сообщало ТАСС.

По информации агенства Reuters со ссылкой на представителя посольства США, тема войны в Украине не поднималась. 

Как отметил Рябков, встреча РФ и США на уровне глав профильных департаментов в Стамбуле не является политическим сигналом к возобновлению диалога с американскими коллегами по крупным вопросам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американской телекомпании CBS заявил, Вашингтон готов поддерживать "контакты" с Россией для "продвижения национальных интересов". Стенограмму разговора опубликовала пресс-служба госдепа.

Он отметил, несмотря на российскую агрессивную войну против Украины, стороны могут работать по "конкретным проблемам". Как пример он вспомнил обмен  российского торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. 

"Есть и другие аспекты отношений, по которым мы продолжаем поддерживать контакты, например, по вопросам контроля над вооружениями, и мы будем продолжать делать это по мере необходимости, чтобы попытаться продвигать американские национальные интересы", – заявил Блинкен.

Контекст:

И российское посольство в Вашингтоне, и посольство США в Москве были значительно сокращены в последние годы в результате серии высылок, в результате которых десятки российских и американских дипломатов были отправлены на родину, отметило Reuters. 

14 ноября также в Турции, но в Анкаре, встретились глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин и директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс.

В конце ноября должна была состояться встреча в Каире (Египет) по поводу обсуждения возобновления инспекций ядерных вооружений, но она отменилась

Теги: Россия, США, Турция, Египет, МИД, посольство, Москва, МИД России, переговоры, посольство США, вооружение, Стамбул, Энтони Блинкен, дипломаты, Сергей Рябков
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