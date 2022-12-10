В Стамбуле состоялись переговоры России и США

Встреча проводилась между руководителями ведомств МИД России и Госдепартамента США, добавило агентство.

Замглавы МИД Сергей Рябков сообщил ТАСС, что это периодически проводящееся мероприятие для обсуждения так называемых раздражителей в двусторонних отношениях. Встречи в очном режиме возобновились после некоторой паузы, добавил он. Стороны должны были обсудить визовые проблемы, в частности, размены дипсостава на дипсостав на заезд, функционирование загранучреждений, сообщало ТАСС.

По информации агенства Reuters со ссылкой на представителя посольства США, тема войны в Украине не поднималась.

Как отметил Рябков, встреча РФ и США на уровне глав профильных департаментов в Стамбуле не является политическим сигналом к возобновлению диалога с американскими коллегами по крупным вопросам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью американской телекомпании CBS заявил, Вашингтон готов поддерживать "контакты" с Россией для "продвижения национальных интересов". Стенограмму разговора опубликовала пресс-служба госдепа.

Он отметил, несмотря на российскую агрессивную войну против Украины, стороны могут работать по "конкретным проблемам". Как пример он вспомнил обмен российского торговца оружием Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер.

"Есть и другие аспекты отношений, по которым мы продолжаем поддерживать контакты, например, по вопросам контроля над вооружениями, и мы будем продолжать делать это по мере необходимости, чтобы попытаться продвигать американские национальные интересы", – заявил Блинкен.