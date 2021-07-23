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В Токио открыли Олимпиаду 2020, ЕСПЧ отклонил жалобу России против Украины. Главное за день

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В составе сборной Украины 157 спортсменов
В составе сборной Украины 157 спортсменов
Фото: НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team / Facebook

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий пятницы, 23 июля.

ЕСПЧ отклонил запрос России

Европейский суд по правам человека 23 июля отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках жалобы против Украины. В жалобе РФ просила применить "правило 39" по подаче воды в оккупированный Крым, обязав Украину восстановить водоснабжение.

В Японии стартовала Олимпиада 2020

В Токио состоялась церемония открытия Олимпийских игр 2020, в них примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака.

В составе сборной Украины 157 спортсменов, национальный флаг на открытии несли Елена Костевич и Богдан Никишин.

Открытие Игр сопровождалось акцией протеста, японцы требовали отменить Олимпиаду во время пандемии коронавируса.

В Раде новый депутат

Центральная избирательная комиссия Украины признала Антона Швачко избранным народным депутатом по списку партии "Слуга народа". Швачко в списке шел под №139, в парламенте он заменит нардепа Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел Украины.

Из МВД уволился советник экс-министра Арсена Авакова Зорян Шкиряк. Он поблагодарил  сотрудников министерства за семь лет работы, а также врагов – "за тонны вылитой грязи".

На Донбассе ранен мирный житель

В Марьинке Донецкой области во время обстрела со стороны боевиков был ранен мирный житель. 52-летний мужчина получил травмы во дворе собственного дома.

Венедиктова подписала подозрение

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении для заместителя главы Харьковского областного совета, его задержали во время получения взятки.

Скандал в библиотеке имени Леси Украинки

Из экспозиции политической карикатуры, которая проходит в Публичной библиотеке имени Леси Украинки в Киеве, убрали рисунок с президентом Владимиром Зеленским. Автор карикатур, киевский художник Олег Смаль возмутился и призвал не ходить на выставку.

Директор библиотеки Ольга Романюк сказала, что карикатуру с Зеленским убрали, чтобы не обижать сторонников президента. При этом она подчеркнула, что это не было актом политической цензуры.

Теги: Украина, ЕСПЧ, Япония, Зорян Шкиряк, водоснабжение, Олимпиада, библиотека, Олимпиада 2020, карикатура, Слуга народа, Наоми Осака, Ольга Романюк, Ирина Венедиктова, жалоба, пандемия, открытие
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