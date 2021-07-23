Центризбирком назвал имя нардепа, который займет в Раде место Монастырского

Швачко родился в 1992 году, живет в Сумах Фото: Антон Швачко / Facebook

Швачко в списке шел под №139, в Верховной Раде он заменит народного депутата Дениса Монастырского, который был назначен министром внутренних дел Украины.

По данным ЦИК, Швачко родился в 1992 году, временно не работает, проживает в Сумах, беспартийный.

Первый замглавы парламентской фракции "Слуги народа" Александр Корниенко 16 июля сообщил, что Швачко – активист из сумской ячейки партии, который был в ней с самого начала президентской кампании.

"Прошел президентскую кампанию, парламентскую кампанию. Антон Швачко – IT-менеджер, IT-специалист, сейчас работает на этой ниве в сумском областном штабе. То есть это наша команда, региональная Зе-команда", – сказал Корниенко.

По образованию Швачко – инженер-технолог ресторанного бизнеса, маркетолог.