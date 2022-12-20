В Великобритании представили первые банкноты с портретом Чарльза ІІІ

Новые банкноты поступят в обращение с середины 2024 года Фото: bankofengland.co.uk

Портрет нового короля появится на всех четырех банкнотах номиналом £5, £10, £20 и £50. В остальном дизайн банкнот останется прежним.

Изображение Чарльза III будет размещено на лицевой стороне банкнот, а также в прозрачном защитном окошке.

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Банкноты с изображением королевы Елизаветы II будут находиться в обращении одновременно с новыми. В банке отметили, что новые банкноты будут напечатаны только для замены изношенных и для удовлетворения увеличения спроса на банкноты.