В Великобритании представили первые банкноты с портретом Чарльза ІІІ

Портрет нового короля появится на всех четырех банкнотах номиналом £5, £10, £20 и £50. В остальном дизайн банкнот останется прежним.
Изображение Чарльза III будет размещено на лицевой стороне банкнот, а также в прозрачном защитном окошке.
Банкноты с изображением королевы Елизаветы II будут находиться в обращении одновременно с новыми. В банке отметили, что новые банкноты будут напечатаны только для замены изношенных и для удовлетворения увеличения спроса на банкноты.
Принц Чарльз унаследовал трон после смерти королевы Великобритании Елизаветы II, которая умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
В тот же день Чарльз опубликовал свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".
Коронация Чарльза III запланирована на 6 мая 2023 года.