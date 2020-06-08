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В Великобритании протестующие против расизма сбросили с пьедестала статую работорговца

Статую предпринимателя и работорговца Эдварда Колстона участники акции протеста в британском Бристоле утопили в реке Эйвон.

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Скульптуру облили красной краской
Скульптуру облили красной краской
Скриншот: ABC News / Twitter

7 июня в британском городе Бристоль участники акции протеста против расизма и дискриминации сбросили с пьедестала и бросили в реку Эйвон статую предпринимателя и работорговца Эдварда Колстона. Об этом в Twitter проинформировал телеканал ABC News.

"Протестующие... изуродовали и сорвали бронзовую статую, изображающую работорговца Эдварда Колстона, прокатили по улицам и бросили ее в реку под аплодисменты", – говорится в сообщении.

На опубликованном телеканалом ролике снято, как статую, на голову которой наброшена веревка, несколько человек катят по улице, а затем топят в Эйвоне.

Скульптуру также облили красной краской.

Протесты охватили ряд стран мира из-за гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. Он скончался 25 мая после жесткого задержания полицейскими. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения (сотрудник полиции коленом прижал Флойда к асфальту, став ему на шею).

6 июня в Лондоне прошла акция "Справедливость ради Джорджа Флойда", участники которой к вечеру стали забрасывать файерами полицейских. В результате пострадало 23 стража порядка, было арестовано 14 нарушителей.

Эдвард Колстон – родившийся в Бристоле политик, рабовладелец и меценат, жил в 1636–1721 годах.

Теги: Великобритания, протесты, полиция, расизм, скульптура, акции протеста
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