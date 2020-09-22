В Великобритании ужесточили карантинные меры, пабам предписали закрываться в 22.00

Увеличение числа ежедневных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Великобритании вынудило власти повысить уровень эпидемической опасности, заявил премьер-министр Борис Джонсон. Так, рестораны и пабы с 24 сентября будут обязаны либо сервировать столы, либо работать навынос, а время их работы ограничили.

С 24 сентября в Великобритании ужесточают ограничительные меры, направленные на предотвращение экспоненциального роста числа заражений коронавирусом. Об этом в выступлении перед Палатой общин 22 сентября заявил премьер-министр Борис Джонсон, сообщает пресс-служба правительства.

"Хочу подчеркнуть, что это ни в коем случае не возврат к мартовской полной изоляции. Мы не даем указаний оставаться дома. Мы позаботимся о том, чтобы школы, колледжи и университеты оставались открытыми, потому что нет ничего важнее образования, здоровья и благополучия нашей молодежи. Мы позаботимся о том, чтобы предприятия могли оставаться открытыми. Однако мы должны принять меры для подавления распространения болезни", – сказал Джонсон.

Так, пабам и ресторанам предписано закрываться не позже 22.00. Они должны либо сервировать столы для посетителей, либо работать навынос, обслуживание у стойки исключат. Соблюдение этого правила будет контролировать полиция, подчеркнул премьер.

Требование носить маски распространяется теперь на весь персонал розничной торговли, пассажиров и водителей такси, посетителей любых учреждений.

С 28 сентября на свадебные церемонии смогут попасть максимум 15 человек. Ожидавшееся снятие запрета на проведение бизнес-конференций и посещение спортивных соревнований не состоится.

"Мы не будем слушать ни тех, кто говорит: "Да здравствует вирус", ни тех, кто призывает к постоянной изоляции. Правительство предпримет решительные шаги, чтобы сбалансировать спасение жизней с защитой рабочих мест", – пообещал Джонсон.

Он отметил, что ежедневное число случаев заражений в Соединенном Королевстве достигло почти 4 тыс., тогда как месяц назад этот показатель был в четыре раза меньше.

С 28 сентября нарушителей самоизоляции в Великобритании ждут штрафы от £1 тыс. до £10 тыс.

18 сентября Джонсон заявил о начале второй волны COVID-19, отметив, что введение общенационального карантина является "последней мерой, которую кто-либо желает".

Великобритания является одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса стран: по данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенном Королевстве заразилось 401,1 тыс. человек, из которых более 41,8 тыс. скончались.