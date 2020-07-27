В Якутии к исправительным работам приговорили соратника шамана Габышева, который пришел освобождать друга с игрушечным пистолетом

В России якутский городской суд приговорил к полутора годам общественных работ жителя Тюмени Михаила Олинберга, из его зарплаты будут удерживать 5% в доход государства. Он пытался с игрушечным пистолетом освободить шамана Александра Габышева из психоневрологического диспансера.

В российском Якутске суд вынес приговор стороннику шамана Александра Габышева, который пытался его освободить при помощи игрушечного пистолета. Об этом говорится в решении горсуда от 22 июля.

В документе указано, что мужчина ворвался в психоневрологический диспансер с игрушечным пистолетом, "выражая явное неуважение к обществу, пренебрегая общепринятыми нормами и правилами поведения, продиктованного желанием противопоставить себя работникам учреждения и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним".

В ходе судебного процесса мужчина вину признал. Он был осужден по статье "хулиганство".

Суд учел наличие у осужденного маленьких детей, его характеристику с места работы и назначил ему наказание в виде одного года и шести месяцев исправительных работ. 5% дохода в этот период будет взиматься в пользу государства, говорится в сообщении.

Приговор в силу пока не вступил.

"Сибирь.Реалии" сообщают, что речь идет о жителе Тюмени Михаиле Олинберге.

Габышев известен тем, что в марте 2019 года пешком отправился в Москву для проведения обряда "изгнания" президента РФ Владимира Путина. Габышев считает его порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману. Габышева задержали в сентябре на границе Бурятии и Иркутской области и вернули в Якутск.

В отношении шамана возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму, с него взяли подписку о невыезде.

Психолого-психиатрическая экспертиза по заказу следствия признала Габышева невменяемым.

В декабре Габышев возобновил поход на Москву, его почти сразу снова задержали. На март шаман планировал третий поход, но затем отложил его из-за пандемии коронавируса.

Габышева несколько раз помещали в психиатрическую больницу, последний раз – в начале мая.

В июне российский правозащитный центр "Мемориал" признал Габышева политическим заключенным.

22 июля его выпустили из лечебницы.