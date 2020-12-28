В ЮАР число инфицирований коронавирусом превысило 1 млн

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние сутки в Южно-Африканской Республике скончалось 214 пациентов с COVID-19.

В ЮАР скончались более 26 тыс. инфицированных коронавирусом Фото: ЕРА

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) количество инфицирований коронавирусом превысило отметку в 1 млн. Об этом 28 декабря информирует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Всего в стране зарегистрировано 1,004 млн случаев COVID-19, из них 9,5 тыс. – за последние сутки.

Уровень заболеваемости составляет в ЮАР 1771,53 на 100 тыс. населения.

За 24 часа в стране скончалось 214 пациентов с COVID-19, общее число смертей достигло 26 735. Смертность составляет 2,66%.

С начала пандемии в ЮАР выздоровело почти 845 тыс. инфицированных коронавирусом. Активно болеют более 132 тыс.

Южная Африка стала 18-й страной, где число случаев COVID-19 превысило 1 млн.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение болезни, на 28 декабря в мире зарегистрировано почти 81 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 1,7 млн пациентов с COVID-19.

18 декабря в Минздраве Южно-Африканской Республики сообщили об обнаружении новой мутации коронавируса SARS-CoV-2, которая распространяется быстрее изначального вируса и сильнее поражает молодых и здоровых людей.