Великобритания сняла санкции с российского миллиардера Тинькова. Он отмечал, что не поддерживает Путина и войну РФ против Украины

В марте Тиньков обратился к властям Великобритании с просьбой снять с него ограничения Фото: EPA

В уведомлении не указано, по какой причине его исключили из санкционного списка.

В марте Тиньков обратился к властям Великобритании с просьбой снять с него ограничения.

Он написал британским дипломатам, что приветствует решение Лондона ввести санкции против тех, кто поддерживает президента страны-агрессора РФ Владимира Путина или способствуют войне РФ против Украины, и заявил, что ему "грустно", что его, Тинькова, "ошибочно" причислили к таким людям.

Миллиардер из России отметил, что снятие с него санкций "было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян", а лишь на тех, кто поддерживает главу Кремля и вторжение РФ в Украину.