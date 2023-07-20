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Великобритания сняла санкции с российского миллиардера Тинькова. Он отмечал, что не поддерживает Путина и войну РФ против Украины

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В марте Тиньков обратился к властям Великобритании с просьбой снять с него ограничения
В марте Тиньков обратился к властям Великобритании с просьбой снять с него ограничения
Фото: EPA

Великобритания сняла санкции с российского банкира Олега Тинькова. Об этом 20 июля сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

В уведомлении не указано, по какой причине его исключили из санкционного списка.

В марте Тиньков обратился к властям Великобритании с просьбой снять с него ограничения.

Он написал британским дипломатам, что приветствует решение Лондона ввести санкции против тех, кто поддерживает президента страны-агрессора РФ Владимира Путина или способствуют войне РФ против Украины, и заявил, что ему "грустно", что его, Тинькова, "ошибочно" причислили к таким людям.

Миллиардер из России отметил, что снятие с него санкций "было бы справедливым и сигнализировало, что западные санкции направлены не на всех россиян", а лишь на тех, кто поддерживает главу Кремля и вторжение РФ в Украину.

Контекст:

Forbes Russia оценивает состояние Тинькова в $4,7 млрд. Он занимает 32-е место в рейтинге богатейших россиян.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Тиньков опубликовал антивоенный пост в соцсетях. Он стал третьим среди российских долларовых миллиардеров, выступивших против войны. Ранее это сделали Олег Дерипаска и Михаил Фридман.

В конце марта в ответ на нападение России на Украину Великобритания ввела санкции против Тинькова. Кроме того, санкции против Тинькова ввели Австралия и Украина.

"Радио Свобода" сообщало, что Тиньков давно живет за пределами РФ. С 1996 года у него было, кроме российского, гражданство США, от которого он отказался в 2013 году, сейчас бизнесмен является гражданином Кипра. От российского гражданства Тиньков отказался в октябре 2022 года.

Теги: Россия, Великобритания, санкции, война России против Украины, ограничения, миллиардер, Олег Тиньков, бизнесмен
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