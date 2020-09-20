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Великобритания усилила патрулирование у границ России – СМИ

Силы британских ВВС и ВМС с конца августа увеличили свое присутствие в Черном море и в Арктике, пишет The Sunday Times.

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С конца августа уже 28 самолетов военно-воздушных сил Великобритании отправились к границам РФ
С конца августа уже 28 самолетов военно-воздушных сил Великобритании отправились к границам РФ
Фото: ЕРА

Королевские военно-воздушные силы и королевский военно-морской флот Великобритании значительно увеличили интенсивность патрулирования возле границ России, сообщает The Sunday Times.

В ходе этой "беспрецедентной" операции они хотят заставить Россию занять оборонительную позицию, пишет издание.

Начиная с последней недели августа, 28 самолетов военно-воздушных сил Великобритании отправились к границам РФ в районе Черного моря и побережья Кольского полуострова.

В полетах на большое расстояние задействовали истребители Typhoon, самолеты-заправщики Voyager, самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel, стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry.

Издание со ссылкой на источник в британских вооруженных силах пишет, что в первый раз Eurofighter Typhoon пролетели над Украиной около двух недель назад. С тех пор патрулирование над Черным морем активизировалось.

Кроме того, британские истребители направились за Северный полярный круг для патрулирования в районе Мурманска, где расположены основные базы российских подводных лодок. Они отправились туда в составе флотилии, в которую также вошли американские и норвежские корабли.

В Черное море направили британский разведывательный фрегат HMS Enterprise.

Теги: Россия, Великобритания, Черное море, ВВС, Арктика, истребители, патрулирование, корабли
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