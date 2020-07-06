Венедиктов: Песков болел COVID-19 нелегко. Он бросил мне такую фразу: "Знаешь, как трудно спать на животе?"

Венедиктов: Песков дал мне понять, что это было не просто так Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова коронавирусная болезнь COVID-19 протекала не в легкой форме. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал российский журналист, главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

"Песков действительно переболел коронавирусом. И его жена [известная фигуристка, олимпийская чемпионка] Татьяна Навка тоже. Дети вроде бы нет – сидели на изоляции. Насколько я знаю, насколько мне удалось с ним пообщаться, он болел нелегко. Таня болела легче, а Песков болел нелегко. Он бросил мне такую фразу: "Знаешь, как трудно спать на животе?" Мы знаем, что когда вирус уже в форме средней тяжести, то человек должен спать на животе, [чтобы облегчить дыхание]... Этим он дал мне понять, что это было не просто так", – сообщил Венедиктов.

О том, что Песков и Навка заболели COVID-19, стало известно 12 мая. 25 мая пресс-секретарь Кремля сообщил, что вылечился и покинул больницу. За несколько дней до этого из больницы выписалась Навка.

В конце мая Песков заявил, что некоторые россияне не верят в опасность эпидемии коронавируса, поскольку не хотят "внимательно почитать, посмотреть, просто оглянуться вокруг себя". "Скажу на собственном опыте: эта штука реальная", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По количеству больных COVID-19 Россия занимает четвертое место в мире после США, Бразилии и Индии. По данным минздрава страны, по состоянию на 6 июля в РФ коронавирус подтвержден у 687 862 человек, из них 454 329 вылечились, а 10 296 умерли.

Песков – не единственный российский топ-чиновник, который заразился коронавирусом. COVID-19 также была диагностирована у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, а также у нескольких министров.

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