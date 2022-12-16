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Венгрия заморозила российских активов на €870 млн. Ранее сообщалось о заморозке всего лишь €3 тыс.

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До последнего отчета сумма замороженных российских активов в Венгрии составляла лишь &euro;3 тыс.
До последнего отчета сумма замороженных российских активов в Венгрии составляла лишь €3 тыс.
Фото: depositphotos.com

Венгрия заморозила российские активы на сумму почти 350 млрд форинтов (€870 млн) по состоянию на конец ноября. Об этом написало венгерское издание Nepszava.

Как отмечает издание, это значительная сумма даже по европейским меркам, тем более что перед ноябрьским отчетом Венгрия отчитывалась об изъятии российских активов на сумму всего в €3 тыс.

Примечательно, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, как раз когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Издание подчеркивает, что, согласно последним данным, в Италии заморожено €2,3 млрд российских активов, в Германии – €2,2 млрд, в Австрии – почти €1,8 млрд, в Болгарии – €11,3 млн, в Чехии – €10,8 млн, в Словакии – €4,9 млн.

Контекст:

После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии. Большую часть заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.

18 ноября Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии, написало, что ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, большинство из которых находятся в Бельгии. При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, Венгрия, Европа, активы, ЕС
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