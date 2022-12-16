Венгрия заморозила российских активов на €870 млн. Ранее сообщалось о заморозке всего лишь €3 тыс.

Как отмечает издание, это значительная сумма даже по европейским меркам, тем более что перед ноябрьским отчетом Венгрия отчитывалась об изъятии российских активов на сумму всего в €3 тыс.

Примечательно, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, как раз когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.

Издание подчеркивает, что, согласно последним данным, в Италии заморожено €2,3 млрд российских активов, в Германии – €2,2 млрд, в Австрии – почти €1,8 млрд, в Болгарии – €11,3 млн, в Чехии – €10,8 млн, в Словакии – €4,9 млн.