Венгрия заморозила российских активов на €870 млн. Ранее сообщалось о заморозке всего лишь €3 тыс.

Как отмечает издание, это значительная сумма даже по европейским меркам, тем более что перед ноябрьским отчетом Венгрия отчитывалась об изъятии российских активов на сумму всего в €3 тыс.
Примечательно, что значительные санкционные активы были обнаружены в Венгрии в ноябре, как раз когда обострилась борьба правительства Виктора Орбана за средства ЕС с Брюсселем.
Издание подчеркивает, что, согласно последним данным, в Италии заморожено €2,3 млрд российских активов, в Германии – €2,2 млрд, в Австрии – почти €1,8 млрд, в Болгарии – €11,3 млн, в Чехии – €10,8 млн, в Словакии – €4,9 млн.
После нападения РФ на Украину в феврале Европейский союз заморозил активы России на сумму €17,5 млрд. Об этом 28 октября заявил спикер Еврокомиссии. Большую часть заморозили семь стран ЕС: Германия, Бельгия, Франция, Люксембург, Ирландия, Италия и Австрия.
18 ноября Politico, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии, написало, что ЕС заморозил российские активы на общую сумму €68 млрд, большинство из которых находятся в Бельгии. При этом в Евросоюзе не знают, сколько точно национальных резервов РФ в нем находится.