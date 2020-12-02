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Верховный суд Словакии ужесточил приговор убийце журналиста Куцяка

Бывшему словацкому военнослужащему Мирославу Марчеку, осужденному за убийство журналиста Яна Куцяка, увеличили срок заключения на два года.

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Марчек свою вину признал
Марчек свою вину признал
Фото: ЕРА

2 ноября Верховный суд Словакии ужесточил наказание для осужденного за убийство журналиста Яна Куцяка бывшего военнослужащего Мирослава Марчека. Об этом сообщает Aktualíty.

Прокуратура не согласилась с первоначальным приговором в 23 года лишения свободы и обжаловала это решение. В результате Верховный суд отменил решение суда первой инстанции и приговорил Марчека к 25 годам тюрьмы.

Издание отмечает, что сам Марчек на заседании суда не присутствовал.

Решение Верховного суда обжаловать нельзя, поэтому новый приговор Марчеку – окончательный.

Журналист-расследователь Куцяк был застрелен в собственном доме в поселке Велька Мача вблизи Братиславы в феврале 2018 года, также была убита его невеста Мартина Кушнирова. Куцяк являлся автором ряда резонансных расследований, в частности о связях итальянской мафии с представителями правящей партии Словакии и коррупционных скандалах.

Марчек признал свою вину и в апреле 2020 года был приговорен к 23 годам тюрьмы. Кроме того, по этому делу ранее был вынесен приговор бывшему менеджеру пиццерии Золтану Андруско, который признался в причастности к убийству. По данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, Андруско нанял Марчека и бывшего полицейского Томаша Сабо для совершения убийства. В декабре 2019 года его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Сабо, который, как считает следствие, доставил убийцу к дому Куцяка, приговорили к 25 годам тюремного заключения.

Следствие считает, что за убийство заказчик заплатил €70 тыс.

Это первое убийство журналиста в Словакии с 1993 года, когда страна обрела независимость. Преступление вызвало массовые протесты в стране, вследствие которых в отставку подал премьер-министр Роберт Фицо и несколько министров.

Теги: Словакия, убийство, Верховный Суд, приговор, журналисты, Ян Куцяк, суд
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