Власти финского города Каухава предложили разместить в их населенном пункте базу НАТО

Такое решение городской совет Каухавы принял единогласно.
Местные власти аргументируют свое предложение тем, что их город имеет выгодное месторасположение.
"Каухава – единственный военный аэропорт Финляндии, расположенный в центре между странами Балтии, Балтийским морем и всеми северными странами", – говорится в сообщении.
Власти города также отмечают, что в их аэропорте длинная взлетно-посадочная полоса – 2700 метров. Помимо этого, Каухава имеет хорошие логистические связи наземным, железнодорожным и морским транспортом.
В то же время финское издание Yle сообщает, что власти Финляндии пока не принимали решений о развертывании на территории страны баз НАТО.
Финляндия вместе со Швецией одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.
1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент страны Саули Нийнисте.
Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.
Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.