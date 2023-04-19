Власти финского города Каухава предложили разместить в их населенном пункте базу НАТО

Такое решение городской совет Каухавы принял единогласно.

Местные власти аргументируют свое предложение тем, что их город имеет выгодное месторасположение.

"Каухава – единственный военный аэропорт Финляндии, расположенный в центре между странами Балтии, Балтийским морем и всеми северными странами", – говорится в сообщении.

Власти города также отмечают, что в их аэропорте длинная взлетно-посадочная полоса – 2700 метров. Помимо этого, Каухава имеет хорошие логистические связи наземным, железнодорожным и морским транспортом.

В то же время финское издание Yle сообщает, что власти Финляндии пока не принимали решений о развертывании на территории страны баз НАТО.