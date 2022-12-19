Во время полета Путина в Минск в воздух для конспирации поднимали еще два самолета – СМИ

"В воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14.25 по местному времени, номер рейса – RSD111. Предполагаем, что для конспирации в 14.30 из московского аэропорта Внуково был поднят другой Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96020", – говорится в сообщении.
По данным журналистов, "утром в Питер перегнали сразу два борта Путина RA-96022 и RA-96014, второй также, после взлета Путина, был поднят в небо".
"МотолькоПомоги" утверждает, что глава Кремля прилетел в Беларусь на борту с номером RA-96022.
В Минске Путина встречал в аэропорту находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко.
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев считает, что в ходе встречи Путин будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.
Эксперты американского Института исследования войны (ISW) в свою очередь отметили, что в совокупности встреча Путина с российским командованием, предполагаемый визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны.