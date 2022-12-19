Во время полета Путина в Минск в воздух для конспирации поднимали еще два самолета – СМИ

"В воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14.25 по местному времени, номер рейса – RSD111. Предполагаем, что для конспирации в 14.30 из московского аэропорта Внуково был поднят другой Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96020", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, "утром в Питер перегнали сразу два борта Путина RA-96022 и RA-96014, второй также, после взлета Путина, был поднят в небо".

"МотолькоПомоги" утверждает, что глава Кремля прилетел в Беларусь на борту с номером RA-96022.