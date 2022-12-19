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Во время полета Путина в Минск в воздух для конспирации поднимали еще два самолета – СМИ

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Путин прибыл в Минск на Ил-96
Путин прибыл в Минск на Ил-96
Фото: kremlin.ru

19 декабря в Минск на самолете Ил-96 прибыл президент России Владимир Путин, одновременно с его бортом в воздухе находились другие самолеты. Об этом сообщает в Telegrаm проект журналистов-расследователей "МотолькоПомоги".

"В воздушное пространство Беларуси вошел Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022. Борт вылетел из Санкт-Петербурга в 14.25 по местному времени, номер рейса – RSD111. Предполагаем, что для конспирации в 14.30 из московского аэропорта Внуково был поднят другой Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96020", – говорится в сообщении.

По данным журналистов, "утром в Питер перегнали сразу два борта Путина RA-96022 и RA-96014, второй также, после взлета Путина, был поднят в небо".

"МотолькоПомоги" утверждает, что глава Кремля прилетел в Беларусь на борту с номером RA-96022.

Контекст:

В Минске Путина встречал в аэропорту находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергей Наев считает, что в ходе встречи Путин будет давить Лукашенко, чтобы развернуть наземную операцию белорусских войск в Украине.

Эксперты американского Института исследования войны (ISW) в свою очередь отметили, что в совокупности встреча Путина с российским командованием, предполагаемый визит министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую и встреча Путина и Лукашенко предполагают новый этап в представлении, планировании и ведении войны.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, самолет, Санкт-Петербург, Минск, Внуково, воздушное пространство, самолеты, президент
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