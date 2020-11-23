Во всех мажоритарных округах во втором туре выборов в парламент Грузии победила правящая партия – ЦИК

21 ноября в Грузии проходил второй тур выборов в парламент в 17 одномандатных округах, где в первом туре ни один из кандидатов не набрал больше 50%. Оппозиционные партии от участия в нем отказались. В итоге правящая "Грузинская мечта" получит 90 из 150 мандатов.

Оппозиция в Грузии выходила на многолюдные акции, заявляя о фальсификациях во время выборов Фото: ЕРА

Во всех одномандатных округах, где 21 ноября проходил второй тур выборов в парламент Грузии, победили кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта". Об этом свидетельствуют данные Центризбиркома страны, пишет "Эхо Кавказа".

Второй тур проходил в 17 одномандатных округах, где ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов в первом туре. Явка составила 26,29% (в первом туре было 56,11%).

Все оппозиционные партии призвали своих сторонников игнорировать голосование и отказались от участия во втором туре выборов (в частности, в нем должны были принимать участие 12 кандидатов от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение").

Грузинские СМИ отмечали, что имена оппозиционеров в бюллетенях были указаны формально.

По итогам двух туров "Грузинская мечта" получила 90 из 150 мандатов, оппозиционные партии разделят между собой оставшиеся 60.

По данным ЦИК страны, в первом туре блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержало 27,14% пришедших на выборы. Однако оппозиционные партии объявили об отказе от депутатских мандатов в новоизбранном парламенте страны. Они считают, что результаты голосования "не отражают волю грузинского народа".

Оппозиция выходила на массовые акции протеста, требуя новых выборов. Корреспондент ВВС в Грузии Наталия Антелава отмечала, что в стране начался "несомненно, крупнейший политический кризис, с которым грузинское правительство сталкивался за последние годы".

Чтобы найти выход из кризиса, оппоненты сели за стол переговоров, посредниками выступили послы США и ЕС в Грузии, однако по итогам двух раундов консультаций консенсуса достичь не удалось, отмечает "Эхо Кавказа".