Впервые за 20 лет выросло число людей, живущих за чертой бедности – ООН

По его словам, причиной роста количества людей за чертой бедности стала пандемия COVID-19, которая нанесла ущерб экономике и обществу. Он также отметил, что одностороннее восстановление от последствий пандемии еще больше усугубляет неравенство между странами.

"Например, неравенство вакцин позволяет вариантам [коронавируса] развиваться и разрастаться, обрекая мир на миллионы смертей и продлевая экономический спад, который может стоить триллионы долларов. Мы должны положить конец этому, решить проблему долгового кризиса и обеспечить инвестиции для восстановления в наиболее нуждающиеся страны", – сказал Гутерриш.

Генсек ООН добавил, что число женщин, живущих в крайней нищете, намного превышает число мужчин.

"Даже до пандемии 22 самых богатых мужчины в мире имели больше богатства, чем все женщины в Африке, и этот разрыв только увеличивался. Мы не можем восстановиться, используя только половину нашего потенциала. Экономические инвестиции должны быть нацелены на женщин-предпринимателей, обеспечивать более широкую формализацию неформального сектора, фокусироваться на образовании, социальной защите, всеобщем уходе за детьми, здравоохранении и достойной работе, а также преодолевать цифровой разрыв, включая его глубокий гендерный аспект", – подчеркнул он.