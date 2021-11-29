Врач из ЮАР назвала симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

У инфицированных штаммом коронавируса "Омикрон" не наблюдалась потеря вкуса или обоняния, отметила врач из ЮАР Фото: EPA

По словам Кутзи, пациенты, среди которых были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, жаловались на сильное чувство усталости. Кроме того, у шестилетнего ребенка зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру.

Кутзи отметила, что у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По словам врача, среди ее пациентов около 20 человек сообщили о подобных симптомах нового варианта коронавируса – это были здоровые мужчины, которые были "очень уставшими", около половины из них не были вакцинированы от COVID-19.