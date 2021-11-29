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Врач из ЮАР назвала симптомы штамма коронавируса "Омикрон"

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У инфицированных штаммом коронавируса "Омикрон" не наблюдалась потеря вкуса или обоняния, отметила врач из ЮАР
У инфицированных штаммом коронавируса "Омикрон" не наблюдалась потеря вкуса или обоняния, отметила врач из ЮАР  
Фото: EPA

Симптомы нового штамма коронавируса "Омикрон", впервые выявленного в ЮАР, в отличие от других вариантов проявлялись в легкой форме. Об этом сообщила первый южноафриканский врач, которая предупредила о новом штамме, Анжелика Кутзи, пишет 27 ноября The Telegraph.

По словам Кутзи, пациенты, среди которых были молодые люди разного происхождения и этнической принадлежности, жаловались на сильное чувство усталости. Кроме того, у шестилетнего ребенка зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру.

Кутзи отметила, что у заболевших не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По словам врача, среди ее пациентов около 20 человек сообщили о подобных симптомах нового варианта коронавируса – это были здоровые мужчины, которые были "очень уставшими", около половины из них не были вакцинированы от COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 28 ноября в мире подтвердили почти 261,1 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло почти 5,2 млн человек.

В ЮАР 22 ноября обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, вызывающих беспокойство. ВОЗ присвоила ему название "Омикрон".

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими.

Теги: ЮАР, температура, врач, здравоохранение, пандемия, коронавирус, штамм, мутация, Омикрон
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